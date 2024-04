WNBA | Angel Reese se présente à la Draft 2024

Elle fait partie des stars universitaires dont LeBron James parle, avec Caitlin Clark notamment. Angel Reese (21 ans) fut même la meilleure joueuse du tournoi NCAA 2023, qu’elle a remporté avec son université de LSU.

Et après quatre saisons universitaires (deux à Maryland, deux à LSU), elle a décidé de faire le grand saut en s’inscrivant à la Draft WNBA, organisée le 15 avril à New York.

« J’ai fait tout ce que je voulais faire à l’université : j’ai gagné le titre national, j’ai été joueuse de l’année dans ma conférence, All-American », liste-t-elle pour Vogue. « Mon objectif ultime, c’est d’être une professionnelle et l’une des meilleures joueuses de l’histoire. J’ai le sentiment d’être prête. »

Angel Reese a réalisé une grosse carrière en NCAA sur le plan individuel avec, outre ses trophées, des moyennes de 18.6 points et 12.3 rebonds en 116 matches. Elle va maintenant se frotter aux meilleures joueuses du monde.

« Je veux recommencer depuis le début, je veux être une nouvelle fois une rookie et me reconstruire. Je veux être bousculée, apprendre et grandir au niveau supérieur », explique-t-elle ainsi.

D’après ESPN, elle pourrait être draftée en 7e position par le Minnesota Lynx, dans une Draft dominée évidemment par le phénomène Caitlin Clark. Superbe rebondeuse, Angel Reese peut elle par contre être une vraie force offensive en WNBA ? C’est la question que vont se poser les franchises au moment de devoir choisir.