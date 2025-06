Le Thunder, un champion historiquement jeune

25,56. En tenant compte des minutes jouées, c’est l’âge moyen de ce Thunder, champion NBA 2025 suite à sa victoire en sept matchs face aux Pacers. C’est tout simplement le deuxième champion le plus jeune de l’histoire !

Comme on l’avait déjà noté, le record appartient aux Blazers de 1976/77. À l’époque, Bill Walton et ses coéquipiers avaient remporté les Finals avec un effectif à l’âge moyen pondéré de 24 ans et 73 jours.

C’est que cette équipe de Portland était constituée d’un noyau très jeune, avec donc Bill Walton (24 ans), Maurice Lucas (25 ans), Lionel Hollins (23 ans), Bob Gross (23 ans) et Dave Twardzik (26 ans).

Même chose pour ce Thunder, avec Shai Gilgeous-Alexander (26 ans), Jalen Williams (24 ans), Lu Dort (26 ans), Chet Holmgren (23 ans), Isaiah Hartenstein (27 ans) et Cason Wallace (21 ans). Seul Alex Caruso (31 ans) dépasse la trentaine dans ce noyau dur particulièrement jeune.

À l’opposé, ce sont les Bulls de 1997/98 de Michael Jordan (35 ans), Scottie Pippen (32 ans) et Dennis Rodman (37 ans) qui sont l’équipe la plus âgée à avoir remporté le titre.

Avec 32 ans et 35 jours de moyenne, ils devancent les Mavericks de Dirk Nowitzki (33 ans), Jason Kidd (38 ans), Jason Terry (33 ans) et Shawn Marion (32 ans) en 2010/11, avec leurs 31 ans et 222 jours.