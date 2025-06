Tyrese Haliburton souffre bien d’une rupture du tendon d’Achille…

La double lame pour les Pacers. En plus d’avoir perdu le titre en 2024/25, leur saison 2025/26 est déjà compromise car Tyrese Haliburton est officiellement victime d’une rupture du tendon d’Achille, annonce ESPN.

Un verdict attendu à la vue des images du Game 7 des Finals au cours duquel le meneur All-Star s’est blessé. Sur un appui, alors qu’il essayait de déborder Shai Gilgeous-Alexander dans le premier quart-temps. Les images déchirantes de sa blessure nous faisaient ainsi craindre le pire et c’est au niveau de sa jambe droite que ça a lâché.

C’est la huitième fois qu’un joueur NBA est victime d’une rupture du tendon d’Achille en 2024/25 et c’est un triste record sur une saison. À Indianapolis, on se souvient que James Wiseman et Isaiah Jackson avaient subi le même sort il y a quelques mois…

Comme Kevin Durant avant lui…

Blessé depuis le Game 5, Tyrese Haliburton avait fait tout son possible pour disputer le Game 6 et être également disponible pour ce Game 7, finalement perdu par Indiana.

Après coup, Rick Carlisle expliquait que toute l’équipe avait « le coeur brisé » pour son leader, auteur d’une campagne de playoffs remarquable (17.3 points, 8.6 passes, 5.3 rebonds et 1.3 interception) pour mener sa franchise jusqu’en finale, après un parcours mémorable à l’Est.

Quelques instants après, John Haliburton indiquait déjà à ESPN que son fils Tyrese souffrait de cette blessure. C’est la même que Kevin Durant lors des Finals 2019 et, à l’époque, celui-ci forçait déjà sur une… blessure au mollet, avant donc de se blesser plus sérieusement et de connaître une saison blanche. Puis de revenir à son meilleur niveau et de conseiller tous ceux qui en auraient besoin pendant leur convalescence.

De quoi donner de l’espoir à Tyrese Haliburton et à tous les fans des Pacers, qui pourraient donc ne pas revoir leur meneur de 25 ans avant l’exercice 2026/27…

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.8 3.5 4.3 9.6 1.9 1.8 3.2 0.6 17.5 2022-23 ☆ IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 ☆ IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 73 34 47.3 38.8 85.1 0.6 3.0 3.5 9.2 1.3 1.4 1.6 0.7 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.