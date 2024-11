Comme James Wiseman, Isaiah Jackson se déchire le tendon d’Achille !

Il ne fait pas bon être pivot dans l’Indiana, puisque l’on apprend désormais par ESPN la déchirure du tendon d’Achille droit de Isaiah Jackson.

Soit exactement la même blessure que celle dont souffre son coéquipier James Wiseman, et cela signifie donc qu’un second intérieur des Pacers est forfait pour toute la saison, après même pas deux semaines de compétition !

Remplaçant de Myles Turner, Isaiah Jackson (7.0 points, 5.6 rebonds et 1.6 contre de moyenne en cinq matchs) s’est blessé lors de la rencontre de vendredi chez les Pelicans, en voulant contrer un tir de Brandon Ingram. Mal retombé, il avait ensuite dû être aidé pour quitter le parquet.

Âgé de 22 ans et en fin de contrat l’été prochain, l’ancien pensionnaire de Kentucky va être opéré lundi et les Pacers vont, eux, chercher à se renforcer dans la raquette pour soulager Myles Turner, Pascal Siakam et Obi Toppin.

Parmi les joueurs toujours sans contrat qui pourraient les aider, on pense à l’inusable Bismack Biyombo et à JaVale McGee. Les Pacers peuvent aussi monter un échange pour récupérer un intérieur peu utilisé ailleurs.

Isaiah Jackson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 IND 36 15 56.3 31.3 68.2 1.7 2.5 4.1 0.3 2.6 0.7 1.1 1.4 8.2 2022-23 IND 63 17 56.3 14.3 65.1 1.8 2.7 4.5 0.8 2.4 0.5 0.8 1.5 7.2 2023-24 IND 60 13 66.5 0.0 71.6 1.6 2.4 4.0 0.8 2.3 0.6 0.7 1.0 6.4 2024-25 IND 5 17 60.9 0.0 50.0 2.2 3.4 5.6 1.0 2.8 0.6 1.0 1.6 7.0 Total 164 15 59.5 20.6 67.1 1.7 2.6 4.2 0.7 2.4 0.6 0.8 1.3 7.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.