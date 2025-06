Ami de Kevin Durant, Royal Ivey reste aux Rockets

Coach du Soudan du sud aux Jeux olympiques de Paris, mais aussi assistant réputé en NBA, Royal Ivey était courtisé depuis plusieurs semaines par les Spurs et les Grizzlies. Finalement, l’ancien meneur des Sixers et du Thunder a choisi de rester aux Rockets, aux côtés d’Ime Udoka, et il va accueillir son grand ami Kevin Durant.

Les deux se connaissent très bien puisqu’ils sont tous les deux passés par l’Université de Texas, avant de se retrouver sur les terrains NBA au Thunder de 2010 à 2012.

Sa carrière terminée, Royal Ivey avait retrouvé le Thunder comme assistant, d’abord en G-League puis en NBA, et là encore il avait retrouvé Kevin Durant, avant que ce dernier ne prenne la direction des Warriors.

Puis en 2020, Royal Ivey rejoint les Nets où il croise Kevin Durant à nouveau, mais aussi Ime Udoka, assistant de Steve Nash. Les revoilà réunis aux Rockets, après l’échange avec les Suns.