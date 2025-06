La valeur des franchises WNBA explose, les Valkyries étant déjà estimées à 500 millions de dollars

Alors que l’exposition de la WNBA explose, les revenus générés par la Grande Ligue féminine font de même, le nouvel accord de diffusion allant débuter à partir de la saison prochaine.

En conséquence, les joueuses veulent une plus grosse part du gâteau. Il faut dire que, pendant longtemps, la WNBA a été sous perfusion de la NBA, en étant souvent déficitaire, et les joueuses doivent donc se contenter de 9,3% des revenus générés. En NBA, les joueurs récupèrent 51% du chiffre d’affaires de la ligue.

Maintenant que les revenus vont augmenter et que les franchises WNBA vont générer des bénéfices, tout le monde espère y trouver son compte, alors que la valeur des franchises explose.

L’investissement de Jack Ma dans le New York Liberty a ainsi permis de voir que la franchise, championne en titre, valait désormais près de 450 millions de dollars auprès des investisseurs. Selon Sportico, qui a parlé à une trentaine de personnes pour établir son classement, c’est plutôt autour de 420 millions de dollars.

Les Valkyries remplissent le Chase Center

C’est néanmoins énorme, surtout que Joe et Clara Wu Tsai ont racheté le club à James Dolan en 2019 pour seulement 10 millions de dollars. Soit une multiplication par 42 en six ans !

Mais ce sont les Golden State Valkyries qui sont l’équipe la plus valorisée, étant déjà estimées à 500 millions de dollars alors que Carla Leite et ses coéquipières n’ont joué que 13 rencontres dans la Grande Ligue féminine. C’est que la Baie de San Francisco est un marché très porteur pour le sport, et le sport féminin en particulier. Et que le Chase Center, la salle partagée avec les Warriors, est une machine à cash… qui affiche complet pour chaque match à domicile (18 064 spectateurs) depuis le début de la saison.

En conséquence, le prix d’entrée augmente aussi à vitesse exponentielle, Toronto ayant payé 50 millions de dollars pour s’offrir le Tempo alors que Portland a dû débourser 75 millions de dollars pour faire revenir le Fire. Cleveland, qui aimerait aussi sa franchise, a de son côté accepté de payer 250 millions de dollars…

Des montants qui paraissent totalement fous rétrospectivement, alors par exemple que Mark Davis a racheté les Las Vegas Aces il y a tout juste quatre ans pour 2 millions de dollars.