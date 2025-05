En investissant au New York Liberty, Jack Ma retrouve Joe Tsai

Afin de construire leur tout nouveau centre d’entraînement, estimé à 80 millions de dollars, le New York Liberty a récemment mis en vente 20% de ses parts. Une prise d’intérêts qui a rapporté 90 millions de dollars.

Grâce à cette vente partielle, on sait donc que la franchise WNBA de Joe et Clara Tsai est donc désormais valorisée à hauteur de 450 millions de dollars, ce qui constitue un record pour une franchise sportive féminine. Toutefois, on ignorait jusqu’à présent qui avait investi. Désormais, on sait qu’il s’agit de Jack Ma, Karen Finerman, Thasunda Brown Duckett, Karlie Kloss, Gabrielle Rubenstein et Samantha Lasry.

Joe Tsai retrouve donc une vieille connaissance avec Jack Ma, le créateur d’Alibaba, avec lequel il a fait fortune.

« Jack a toujours été pour moi un partenaire en affaires de confiance, et je suis ravi d’avoir une nouvelle occasion de créer un impact significatif avec lui », a indiqué Joe Tsai dans un communiqué de presse. « C’est un fervent soutien du sport féminin et je sais qu’il est enthousiaste à l’idée de nous aider à construire une franchise durable. Je suis également ravi d’accueillir nos autres investisseurs dans la famille du New York Liberty, chacun d’entre eux étant un fervent défenseur des femmes dans tous les secteurs, y compris le sport. »