Le New York Liberty annonce un centre d’entraînement à 80 millions de dollars

Une course à l’armement est lancée en WNBA dernièrement pour la construction de centres d’entraînement et le New York Liberty vient de frapper très fort. La franchise, sacrée en 2024, vient en effet d’annoncer la construction d’un énorme centre de 7 000 m2, contre un chèque de 80 millions de dollars, à Brooklyn. Ce dernier devrait ouvrir en 2027.

« On est une franchise qui fait passer les joueuses avant tout et la santé a toujours été une priorité pour nous. Le New York Liberty mérite un centre d’entraînement à lui, qui reflète son talent, son éthique de travail et son ambition », a déclaré Clara Wu Tsai, la propriétaire de la franchise.

Parmi les éléments notables, on peut souligner que les joueuses auront le droit chacune à une suite – avec armoire, rangement, lit, miroir – dans le vestiaire et pas seulement un casier ! De plus, il y aura deux terrains équipés de caméras et de matériel pour enregistrer les statistiques avancées, ainsi que des salles de musculation et une partie soin avec hammam, sauna ou encore salles de massage.

L’originalité de ce centre, c’est qu’il a été imaginé par les joueuses et pour les joueuses. Sabrina Ionescu, Jonquel Jones ou encore Breanna Stewart ont donc été consultées par l’entreprise en charge du design, Populous, afin de donner leur avis sur la question.

« Je suis reconnaissante de faire partie d’une franchise qui s’assure qu’on a tout le nécessaire pour être au sommet de notre art », se réjouit Sabrina Ionescu. « Ce centre est une étape importante pour le New York Liberty. »