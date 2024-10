Enfin libéré, le New York Liberty est champion WNBA !

Il aura donc fallu passer par un Game 5 éprouvant et une nouvelle prolongation pour décider de l’issue de cette saison WNBA qui aura été un franc succès sur le plan médiatique. Face à son destin, et son public, c’est donc le New York Liberty qui a décroché le premier titre de champion de son histoire, après ses cinq précédents échecs en Finals…

Comme on pouvait s’y attendre, la tension a été rendez-vous, accouchant d’un match âpre aux airs de guerre des tranchées. Symboles de la pression ambiante Sabrina Ionescu et Breanna Stewart sont passées complètement à côté au tir, respectivement à 1/19 et 4/15 au tir ! Mais les New-Yorkaises ont su s’appuyer sur d’autres talents pour forcer la décision face aux Minnesota Lynx qui pourront nourrir des regrets sur ce dernier match.

Minnesota a en effet pris le meilleur départ, terminant le premier acte avec 9 points d’avance grâce au trio Smith-Hiedeman-Collier (10-19), et a fait la course jusqu’en milieu de troisième quart-temps. New York a alors passé un 12-4 initié par un 2+1 de Jonquel Jones et conclu par l’intérieure du Liberty (45-42).

Jonquel Jones, MVP surprise

On pensait que le plus dur était fait pour les locales, mais Minnesota s’est accroché jusqu’au bout, alignant à son tour un 6-0 à une minute de la fin pour repasser devant (58-60) ! À cinq secondes de la fin, Breanna Stewart n’a cette fois pas manqué ses deux lancers afin de prolonger le suspense de cinq minutes (60-60). Et au terme d’un rude combat, le Liberty a réussi à passer entre les gouttes pour l’emporter 67-62, avec un 3-points libérateur de Leonie Fiebich et une interception de Nyara Sabally pour ajouter deux points de plus, deux actions qui ont révélé l’histoire de ce match, alors que Sabrina Ionescu et Breanna Stewart sont donc passées à côté de ce Game 5.

Breanna Stewart a tout de même été là pour assurer la victoire avec deux ultimes lancer-francs. C’est son troisième titre WNBA, et le tout premier dans l’histoire du New York Liberty ! Avec 17 points et 6 rebonds sur ce Game 5 et 17.8 points et 7.6 rebonds en moyenne sur cinq matchs, Jonquel Jones a été élue MVP des Finals.

« Je n’aurais jamais pu rêver d’une chose pareille. Vous savez combien de fois j’ai été mise de côté. Ça a été retardé, mais je suis vraiment heureuse d’y parvenir ici », a-t-elle déclaré, elle qui était la seule joueuse à avoir connu (et perdu) un Game 5 en Finals.

C’était en 2019 avec le Connecticut Sun. Cinq ans plus tard, elle ne pouvait en effet rêver meilleure « revanche ».

