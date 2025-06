Et si Guerschon Yabusele rejoignait Victor Wembanyama aux Spurs

Alignés dans le cinq de départ de l’Equipe de France aux Jeux olympiques de Paris, Guerschon Yabusele et Victor Wembanyama pourraient se retrouver sous les mêmes couleurs en NBA. C’est ce qu’avance Hoopshype qui rapporte que les Spurs sont intéressés par le « Dancing Bear ».

Auteur d’un superbe retour en NBA, à Philadelphie, Guerschon Yabusele ne manquera pas d’offres cet été, et il a déjà prévenu qu’il allait privilégier le temps de jeu et le projet. Les Sixers peuvent le prolonger, mais ils sont limités financièrement puisque leur option la plus réaliste, s’ils ne veulent pas se mettre dans le rouge, est leur « mid-level exception » de 11.6 millions de dollars sur deux ans. Est-ce que ça suffira face aux offres extérieures ?

À San Antonio, on dispose d’une « mid-level exception » de 14 millions de dollars, et à défaut de miser l’intégralité de cette somme sur Guerschon Yabusele, on peut lui en offrir une bonne partie.

Capable de jouer pivot cette saison dans des cinq « small ball », le Français pourrait se fondre dans le collectif des Spurs, où les trois intérieurs (Charles Bassey, Sandro Mamukelashvili et Bismack Biyombo) sont « free agents ».

LEXIQUE

Mid-level exception : enveloppe d’environ 14 millions de dollars dont disposent chaque année pour recruter toutes les franchises NBA qui ne payent pas de luxury tax. Elles peuvent l’utiliser sur un ou plusieurs joueurs. Une équipe qui doit payer la luxury tax dispose seulement de 9 millions. Depuis 2023/24, si une équipe dépasse largement la barre haute du salary cap (de plus de 17.5 millions de dollars), elle perd sa « mid-level exception ».