Guerschon Yabusele : « L’Equipe de France n’est pas à négliger dans ma progression »

Ils ont échangé de longues minutes ensemble après le buzzer final. Adversaires aujourd’hui en NBA, coéquipiers demain en Équipe de France, Zaccharie Risacher (19 ans) et Guerschon Yabusele (29 ans) ont connu un match bien différent. L’un, victorieux avec les Hawks (132-123), s’est mis en lumière (22 points et 8 rebonds), atteignant la barre des 20 points pour la quatrième fois de sa carrière NBA. L’autre, battu pour la 13e fois en 15 matchs avec les Sixers, a tenté de faire bonne figure dans la triste saison de la franchise de Pennsylvanie.

Après la rencontre, l’ancien intérieur du Real Madrid s’est dit admiratif de son compatriote. « Il travaille beaucoup », tient-il à préciser auprès des médias français dans le vestiaire de Philly. « Je n’étais pas inquiet pour lui, il a déjà montré son talent. Il évolue d’année en année. Il va bosser cet été et il sera encore meilleur à la rentrée. Il est en train de monter et c’est vraiment top pour lui ».

Si les Hawks devraient au moins participer au « play-in » de la conférence Est, les Sixers devraient manquer les phases finales pour la première fois depuis la saison 2016/17.

Face caméra, Guerschon Yabusele tente de rester optimiste. « Chaque match compte, on n’est pas encore complètement finis », veut croire le « Dancing Bear ». « On n’est pas derniers, il faut continuer à pousser. C’est là que ça devient dur donc il faut être encore plus forts mentalement et gagner un maximum de matchs ».

Le problème, c’est que les Sixers sont en chute libre et pointent à la 12e place de l’Est, à cinq victoires de Chicago, dernière équipe qualifiée pour le « play-in ».

« Un joueur A+ » pour Nick Nurse

Double médaillé d’argent avec l’Équipe de France aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 puis à ceux de Paris en 2024, l’international français aux 52 sélections aimerait renfiler le bleu de chauffe avec les hommes de Frédéric Fauthoux. Même s’il sait qu’il sera forcément tributaire de son nouveau contrat, avec les Sixers ou ailleurs…

« Peut-être que d’ici là, ce sera réglé mais j’essaierais vraiment d’être disponible pour les Bleus », espère-t-il. « Car l’Équipe de France n’est pas à négliger dans ma progression, c’est un niveau où on peut se mesurer aux meilleures équipes et aux meilleurs joueurs. » Il réaffirme qu’il est « pour l’instant, disponible » et que le maillot bleu lui « tient à coeur », d’autant que se profile l’EuroBasket 2025 – « un gros objectif » – du 27 août au 14 septembre 2025 en Lettonie, à Chypre, en Finlande et en Pologne.

Équipe de France ou non, Guerschon Yabusele a gagné sa place dans la Grande Ligue. Son coach, Nick Nurse, ne tarit d’ailleurs pas d’éloges à son égard. « C’est un joueur A+ », résume le technicien de 57 ans au micro de Basket USA, qui disait récemment qu’il était « le joueur rêvé pour tout entraineur ».

« Ce n’est pas une totale surprise [de le voir à ce niveau] mais quand même une petite surprise. On ne savait pas à quoi s’attendre mais il joue dur, c’est un excellent coéquipier. Il fait les efforts et il est pro ».

De notre correspondant à Atlanta (Géorgie).

Guerschon Yabusele Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 33 7 42.6 32.4 68.2 0.5 1.1 1.6 0.5 0.7 0.1 0.4 0.2 2.4 2018-19 BOS 41 6 45.5 32.1 68.2 0.6 0.7 1.3 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 2.3 2024-25 PHL 60 27 50.1 38.8 74.3 1.9 3.5 5.4 2.0 2.4 0.8 1.2 0.4 10.5 Total 134 16 48.7 37.3 72.5 1.1 2.1 3.2 1.1 1.5 0.4 0.8 0.3 6.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.