Avec un bon Zaccharie Risacher, les Hawks enchaînent face aux Sixers

Les Hawks enchainent ! Après avoir battu les Pacers deux fois de suite, les hommes de Quin Snyder ont pris le meilleur sur les Sixers (132-123), bien diminués par les absences de Joel Embiid, Paul George, Tyrese Maxey et Andre Drummond.

Auteur de 10 points en 11 minutes, Zaccharie Risacher profite de davantage de munitions en l’absence de Trae Young et il alterne parfaitement entre tirs primés et pénétrations en fonction des choix défensifs adverses. Sous l’impulsion du Français, Atlanta compte jusqu’à 16 points d’avance dans le 2e quart-temps, sans pour autant faire le break puisque les Sixers profitent de leurs rebonds offensifs pour rester au contact à la pause (66-57).

Les Sixers à l’arrêt en 2e mi-temps…

Alors que les Sixers étaient revenus à -7 sur un panier de Lonnie Walker IV (66-59), Dyson Daniels (25 points) accélère le rythme pour enfoncer les Sixers grâce à un 15-7 dans les cinq premières minutes de la 3e période (81-64). La franchise géorgienne exploite alors à merveille le jeu de relance quand les Sixers s’en remettent presque exclusivement à Quentin Grimes (35 points) pour continuer de faire illusion.

À court de rotation, les hommes de Nick Nurse comptent ainsi 17 points de retard après trois quart-temps (97-80), avant de totalement lâcher le match dans le dernier acte. Sauf que les Hawks vont se déconcentrer, et les Sixers vont revenir à cinq longueurs (128-123) à 30 secondes du terme.

Une frayeur sans conséquence pour les Hawks qui remportent une 4e victoire en cinq matches (132-123). Les partenaires de Zaccharie Risacher disputeront un 4e match de suite à domicile face aux Hornets, dès mercredi. Dans le même temps, les Sixers (11es de l’Est, 22 victoires – 42 défaites) rendront visite aux Raptors.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Zaccharie Risacher adroit. Dans l’ombre de Trae Young et de ses 36 points face aux Pacers, samedi, le rookie français d’Atlanta a marqué 22 points, dont 17 en première mi-temps, avec une belle adresse (9/16 aux tirs).

– Les Hawks consolident leur 7e place à l’Est. Avec cette troisième victoire de suite, les Hawks continuent de mettre la pression sur les Pacers et Detroit, à la lutte pour la 5e et 6e place à l’Est. Ils profitent également des défaites du Magic et du Heat pour consolider leur 7e place (31 victoires – 34 défaites).

– Neuf. Comme le nombre de Sixers en tenue cette nuit. Comme les Mavericks, Philly paie un lourd tribut aux blessures, et Kelly Oubre Jr. et Andre Drummond ont rejoint l’infirmerie.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.