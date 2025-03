Trae Young (36 points) et les Hawks s’offrent encore les Pacers

Déjà victorieux des Pacers, jeudi soir, alors qu’ils ne les avaient plus battus depuis mars 2023, les Hawks ont signé une deuxième victoire de suite face à la franchise de l’Indiana (120-118), ce samedi soir.

Les Hawks ont démarré la rencontre pied au plancher avec un Trae Young qui inscrivait 10 des 14 premiers points géorgiens, face à des Pacers en manque de rythme et toujours privés de Tyrese Haliburton, blessé à la hanche gauche. Myles Turner, auteur de 8 points dans le premier quart-temps, était trop esseulé pour permettre aux hommes de Rick Carlisle de suivre la cadence imposée par Atlanta.

Au scoring comme à la passe, Trae Young a fait tourner les têtes des derniers finalistes de la conférence Est pour permettre aux siens de finir le premier quart-temps sur un 22-6, et de compter vingt points d’avance (39-19).

Les Pacers y ont cru jusqu’au bout…

Le retour aux affaires des Pacers, plus concentrés et disciplinés en attaque, a perturbé le collectif géorgien, à l’image de cet écart de conduite de Georges Niang envers le corps arbitral suite à une faute sifflée sur une pénétration de Bennedict Mathurin. Mais Dyson Daniels a veillé au grain et multiplié les interceptions pour stopper l’enthousiasme des Pacers.

Confortablement en tête à la pause (69-52), les Hawks ont trouvé d’autres solutions offensives car Trae Young, déjà à 26 points à la mi-temps, n’a pas marqué le moindre poindre en 3e période. Il a même quitté ses coéquipiers quelques minutes suite à un problème à la cuisse, avant de revenir en jeu. Petit à petit, les Pacers ont fini par grignoter leur retard avant de repasser en tête sur un 3-points de Thomas Bryant à sept minutes du terme (104-102).

La grosse activité de Trae Young (36 points) dans le « money-time », avec 10 points en 11 minutes, et l’omniprésence d’Onyeka Okongwu aux rebonds (16 prises dont 8 offensives) ont permis aux Hawks de sécuriser une 30e victoire en 64 matchs et de consolider leur 7e place à l’Est, malgré la victoire d’Orlando face aux Bucks.

Malgré d’excellents Pascal Siakam (23 points) et Bennedict Mathurin (30 points), les Pacers ont payé leur retard à l’allumage.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Dyson Daniels, le facteur X de la fin de saison pour les Hawks ? Les semaines passent et l’Australien continue de monter en régime du côté d’Atlanta. Le n°8 de la Draft 2022 est le parfait complément de Trae Young, avec Zaccharie Risacher en soutien. Tête de gondole de la défense géorgienne, il fait partie des candidats sérieux pour le DPOY en fin de saison, surtout depuis la blessure de Victor Wembanyama. Il compte déjà 178 interceptions cette saison, alors qu’il reste 18 matchs à jouer, et personne n’avait atteint un tel total depuis les 191 de Ricky Rubio en 2013/14. Le record absolu (301) appartient à Alvin Robertson, lors de la saison 1985/86.

— Zaccharie Risacher discret. Moins en vue que lors de la première rencontre face aux Pacers, le rookie français des Hawks n’a eu que peu d’occasions de s’exprimer offensivement. Sans aucun tir primé converti en trois tentatives, il a toutefois essayé de compenser par une belle activité en défense. Son coach, Quin Snyder, ne l’a toutefois pas fait entrer dans le dernier quart-temps.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.