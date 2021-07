Happy Birthday | Alvin Robertson, un arrière ultra complet

On retrouve Michael Jordan en 1987/88, Magic Johnson en 1980/81, Micheal Ray Richardson en 1979/80 et Alvin Roberston (59 ans, ce 22 juillet). Sauf que l’ancien arrière des Bucks et des Spurs notamment était de son côté un récidiviste avec quatre saisons (1986, 1987, 1989 et 1991) avec de telles moyennes !

Alvin Roberston (1m91, 84 kg) s’est imposé comme l’un des meilleurs intercepteurs de l’histoire de la NBA (il possède les deux meilleures moyennes de tous les temps sur une saison et en carrière). Un joueur complet aussi, quatre fois All-Star et le seul joueur extérieur à avoir réussi un quadruple double (20 pts, 11 rbds, 10 pds et 10 ints).

Membre de l’équipe des Etats-Unis aux Jeux olympiques de 1984, Alvin Robertson a remporté en 1986 le titre de défenseur de l’année et de joueur ayant le plus progressé, tout en s’incrustant dans la All-NBA Second Team. Ses moyennes en carrière prouvent sa polyvalence avec 14 points, 5.2 rebonds, 5 passes et 2.7 interceptions.

Depuis son retrait des parquets, Alvin Robertson fait malheureusement plus souvent parler de lui dans la colonne « Faits divers » avec des condamnations pour violence conjugale, agression sexuelle, et même des accusations de kidnapping et de trafic d’être humain, qui se sont finalement avérées mensongères…