Les Nuggets vont offrir un nouveau contrat XXL à Nikola Jokic

Comme la saison 2024/25 s’est achevée sur le titre du Thunder, leur bourreau en playoffs, les Nuggets ont désormais l’occasion de re-signer Nikola Jokic. Cela le garderait dans le Colorado jusqu’en… 2030, alors que le triple MVP est sous contrat garanti jusqu’en 2027 (avec déjà 114.2 millions de dollars à toucher sur les deux prochaines années…).

Reste à savoir si le Serbe acceptera la proposition très lucrative de ses dirigeants : 212.2 millions de dollars sur trois ans, avec un premier salaire annuel fixé à 65.5 millions de dollars et une moyenne de 70.7 millions de dollars par an !

« Je ne suis pas sûr qu’il va l’accepter, parce que nous allons également lui expliquer tous les paramètres financiers à prendre en considération, selon s’il la signe maintenant ou plus tard » a en tout cas indiqué Josh Kroenke, propriétaire de la franchise ayant cherché la continuité dans son groupe (hors bureaux). « Pour être tout à fait transparent, c’est notre façon de faire depuis toujours et, ensuite, il pourra prendre la meilleure décision pour sa famille et pour lui. Et nous la soutiendrons. »

Ne pas se retrouver dans la position d’échanger le “numéro 15”

Mais ce même Josh Kroenke a aussi expliqué qu’avant de penser prolongation ou signature sur le marché, il faudra surveiller les finances de Denver : « Il y a des règles autour [du « second apron »] et nous devons faire très attention avec notre passif au niveau des blessures » s’est-il justifié. « Si la mauvaise personne se blesse, on peut très vite se retrouver dans un scénario que je ne veux même pas avoir à vivre : un transfert du N°15. »

Depuis le départ de Luka Doncic des Mavericks, plus personne ne semble maintenant complètement à l’abri dans la ligue, mais entre évoquer un scénario et le mettre à exécution, il y a parfois plus qu’un simple pas. Peut-être que les patrons des Nuggets s’en rendront compte par eux-mêmes…

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 9.9 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 ☆ DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.2 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 ☆ DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 ☆ DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 ★ DEN 79 35 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 ☆ DEN 70 37 57.6 41.7 80.0 2.9 9.9 12.7 10.2 2.3 1.8 3.3 0.6 29.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.