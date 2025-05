Pour le propriétaire des Nuggets, David Adelman représente une forme de continuité

Propulsé « head coach » dans les derniers jours de la saison régulière, David Adelman a battu les Clippers en sept matchs avant d’échouer au deuxième tour des playoffs face au Thunder.

Un parcours qui a convaincu le « front office » puisque Josh Kroenke, le propriétaire des Nuggets, a décidé de continuer l’aventure avec David Adelman à la tête de son équipe.

« La manière dont il a rallié tous ses joueurs à lui était fantastique à observer. Quand on voit ce qu’il a été capable d’accomplir en six semaines, nous sommes impatients de voir ce que ça donnera avec un été et un camp d’entraînement complets« , explique Josh Kroenke lors de sa conférence de presse de fin de saison.

Josh Kroenke, qui cherche par contre toujours un GM, n’a donc pas perdu de temps pour confirmer que David Adelman était bien maintenu à son poste d’entraîneur en chef. « L’une des raisons pour lesquelles nous avons pris la décision maintenant, c’est pour qu’il puisse se construire une équipe composée des personnes qu’il aura choisies », poursuit le propriétaire des Nuggets. « D’un autre côté, cela nous permet de sélectionner assez vite les éléments que nous ne voulons pas conserver. On a besoin de se réinventer, mais sans changer les fondations. »

Entre continuité et renouveau

Quand David Adelman a pris la place de Mike Malone, beaucoup se demandaient comment il allait prendre en main cette équipe à un moment aussi crucial de la saison, mais pour le nouvel entraîneur, ce nouveau statut ne diffère pas tant de la vie qu’il menait en tant qu’assistant.

« Je dirigeais déjà beaucoup de choses à l’entraînement, avec l’accord de Mike Malone », souligne David Adelman. « Je dirais que 70% de ce que je fais maintenant, je le faisais déjà avant. Pour les 30% restants, j’apprends sur le tas. Vous ne pouvez rien apprendre si vous ne pratiquez pas donc j’essaie de faire de mon mieux. »

De son côté, le propriétaire des Nuggets assure que ce choix est en fait une forme de continuité, et qu’il ne voulait pas briser le groupe qui s’est créé durant les quelques semaines qui ont suivi le départ de Mike Malone.

« Il [David Adelman] a grandi avec ce groupe. Il comprend comment les joueurs fonctionnent, mais surtout il les connaît en tant que personne », développe Josh Kroenke. « Au début, j’étais ouvert à l’idée de prendre quelqu’un de l’extérieur, mais j’ai vu l’influence que cela aurait pu avoir au niveau des relations humaines. »

Reste désormais à voir si cette « continuité » s’appliquera aussi au groupe. Mais Josh Kroenke a surtout évoqué des réponses « internes », espérant sans doute que David Adelman en tirerait plus des joueurs sous contrat.