Le Thunder dévore les Nuggets (+32) et file en finale de conférence !

Sous pression même à domicile face à des Nuggets qui ont poussé la série jusqu’à ce Game 7 et renforcés par le retour inattendu d’Aaron Gordon, OKC a répondu présent en sortant le match parfait. Impressionnants en défense et efficaces en attaque, les hommes de Mark Daigneault ont su étouffer Denver dès la fin du deuxième quart-temps et n’ont plus lâché le morceau, portés jusqu’au bout par un tandem Gilgeous-Alexander – Williams exceptionnel (35 et 24 points).

Denver avait pourtant réussi à prendre le meilleur départ, en s’appuyant notamment sur un Christian Braun tranchant d’entrée, et une défense agressive, en zone par séquences. En attaque, Nikola Jokic, Aaron Gordon sur un 2+1 et Russell Westbrook à 3-points ont alors porté la marque à 24-14.

Sonné, Oklahoma City a vite repris ses esprits en profitant cette fois du coup de chaud de Cason Wallace, auteur de deux passes lobées pour Chet Holmgren et d’un dunk féroce en transition, avant de laisser Alex Caruso à 3 points et Aaron Wiggins conclure le premier acte (21-26).

Le Thunder prend le large

Le Paycom Center n’a pas tardé à s’enflammer pour de bon lorsque le Thunder a attaqué le deuxième quart-temps par un 8-0 alimenté par le duo SGA-Williams (29-26). Denver s’est accroché, mais les locaux ont appuyé sur l’accélérateur avant la pause, entre le gros passage de Luguentz Dort et un 14-3 sous l’impulsion de Jalen Williams dont le 3-points, les deux dunks puis le lay-up en transition ont porté la marque à 56-43.

A +14 à la pause (60-46), OKC ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Le groupe de Mark Daigneault s’est de nouveau appuyé sur sa défense pour pouvoir briller en contre-attaque. Shai Gilgeous-Alexander a montré la voie avec un dunk puis un 3-points, mais aussi Cason Wallace sur un nouveau dunk magistral avant de reléguer les Nuggets à 23 longueurs d’un panier à 3-points (81-58). Alex Caruso a presque scellé le sort du match dès la fin du troisième quart-temps avec deux contre-attaques dont un nouveau dunk saignant (91-67).

Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams ont contribué à porter l’écart jusqu’à un impressionnant +43 avant de sortir à près de 8 minutes de la fin, avec le sentiment du devoir accompli. Vainqueur 125-93, le Thunder va maintenant se préparer à affronter Minnesota en finale de conférence !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une énorme fessée pour Denver. Si Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams ont particulièrement brillé, c’est toute une équipe qui a répondu présent pour reléguer ainsi les Nuggets à 32 longueurs. Symbole des nombreux lieutenants qui ont apporté en attaque mais aussi par leur défense de haut niveau, Alex Caruso a ainsi fini avec un +/- de +40 !

– Tout a basculé en trois minutes. Alors que les Nuggets avaient réalisé une bonne entrée en matière et semblaient avoir résisté aux premiers assauts d’OKC (42-41), les coéquipiers de Nikola Jokic ont complètement perdu pied dans les trois dernières minutes qui ont précédé la mi-temps. Aux côtés de Chet Holmgren et Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Willams a été le grand artisan du 18-5 infligé à Denver, qui n’a pas réussi à se remettre de ce passage éclair du Thunder.

– La réponse de Jalen Williams. Particulièrement en difficulté au tir depuis trois matchs, l’ailier du Thunder a rendu sa meilleure copie de la série au meilleur moment. Auteur de 24 points à 10/17 au tir, 5 rebonds, 7 passes décisives et un impressionnant +/- de +35, il a notamment été celui qui a fait basculer le match presque à lui seul en inscrivant 9 points en un peu plus de deux minutes avant la pause pour faire passer l’écart à +14.

– Iron Gordon. Victime d’une élongation à la cuisse et annoncé comme forfait, l’intérieur des Nuggets a finalement tenu sa place, à la surprise générale. L’ancien joueur d’Orlando ne s’est pas ménagé, terminant la rencontre à 8 points et 11 rebonds en 25 minutes, même si ça n’a pas été suffisant pour arracher la qualification.

