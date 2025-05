Aaron Gordon va jouer le Game 7 !

Samedi, les Nuggets ont effectué une petite balade, et Aaron Gordon y a participé. Touché à l’arrière de la cuisse gauche, l’ailier-fort de Denver était très, très incertain, mais la franchise a officialisé sa participation au Game 7 (21h30 heure française).

Pourtant, selon ESPN, son élongation est plus grave que celle de Stephen Curry puisqu’on parle de « Grade 2 », et il lui faudra logiquement un mois de traitement pour la soigner. Ce qui signifierait que, même qualifiés, les Nuggets pourraient ne pas compter sur lui pour la suite…

« Si Aaron peut jouer, il jouera, » avait prévenu David Adelman, qui sait que la situation est aussi complexe que délicate. « Ce n’est pas une situation où on a trois semaines devant nous. Il s’agit d’un Game 7. »

Samedi, le coach des Nuggets avait effectué une séance sans Gordon, au cas il serait contraint de déclarer forfait.

« On a parlé des systèmes qu’on va mettre en place en début de match, des actions pour attaquer l’adversaire. Certains joueurs ont pris en charge les responsabilités d’Aaron pour remonter le terrain, au cas où il ne pourrait pas jouer, » explique Adelman. « On sait que c’est là où Aaron est tellement sous-estimé et pourtant si important : quand il remonte le ballon. Donc les autres doivent connaître ces actions « simples », mais qui ne le sont pas quand on ne les a jamais exécutées. On a donc passé en revue pas mal de choses aujourd’hui avec différents joueurs… Mais comme je l’ai dit, on espère que ces responsabilités reviendront à Aaron. »