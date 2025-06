Les Nuggets ont enfin restructuré leur organigramme

Après l’entraîneur Mike Malone, le GM Calvin Booth, et encore plus récemment l’assistant GM, Tommy Balcetis, les Nuggets ont fait un grand ménage depuis quelques semaines. Sauf que, quand on vide les bureaux, il faut bien recruter ensuite pour les remplir.

ESPN nous annonce que Ben Tenzer, qui assurait l’intérim au poste de GM après le départ de Calvin Booth, devient le vice-président des opérations basket. De plus, Jon Wallace devient, lui, le vice-président en charge du personnel.

Et pour ce dernier, c’est un retour au bercail car il était à Minnesota depuis 2022, pour occuper le poste de directeur du staff en charge du développement des joueurs et être le GM de l’équipe de G-League, et fut alors recruté à Denver par Tim Connelly, ancien dirigeant des… Nuggets.

Notre confrère Shams Charania précise également que Ben Tenzer et Jon Wallace sont les nouveaux hommes forts du sportif à Denver, juste derrière le président Josh Kroenke dans l’organigramme. Il était temps car la Draft est dans trois jours, ce jeudi, et l’ouverture du marché dans une semaine, le 30 juin…