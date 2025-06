La marque française Ledger, nouveau sponsor maillot des Spurs

Les Spurs ont dévoilé leur nouveau sponsor de maillot et c’est la marque française Ledger qui vient combler l’espace laissé vacant par Self depuis la fin de la saison 2023/24. Les deux parties ont trouvé un accord qui devrait s’étaler sur plusieurs saisons, sans que la durée officielle n’ait, pour le moment, été communiquée.

« Ce moment cimente une décennie de développement et de collaborations internationales entreprises par les Spurs pour que le basket touche toutes les cultures et tous les continents », a expliqué le PDG de Spurs Sports & Entertainment, R.C. Buford.

Le premier maillot floqué de la marque spécialisée dans la sécurité des crypto-monnaies sera présenté ce mercredi à l’occasion de la Draft 2025, événement où les Spurs possèdent les 2e et 14 choix. Ensuite, ces nouveaux maillots seront portés une première fois durant la Summer League en juillet prochain avant de s’installer sur les tuniques officielles de la franchise texane, mais aussi sur ceux de la franchise de G-League, les Austin Spurs.

Une collaboration qui dépasse la NBA

Pour l’occasion, Ledger a installé un terrain de basket dans ses locaux, basés à Paris, mais ce partenariat va au-delà de la NBA. En effet, l’entreprise fondée en 2014 s’est engagée dans un programme de rénovation de « playgrounds » à Paris et elle sera le principal partenaire du Spurs Tech & Basketball Camp, un camp qui mêle sport et technologie pour les jeunes de 10 à 14 ans.

« Nous allier avec une franchise de sport américaine historique qui possède des liens forts avec la France depuis longtemps va nous permettre de former la prochaine génération de propriétaires indépendants », s’est réjoui Pascal Gauthier, le président de Ledger. « Les Spurs sont l’avenir de la NBA et leur communauté de fans évolue très vite, mais c’est aussi la franchise la plus internationale de la NBA. »

Une collaboration pleine de sens pour les deux parties puisque, depuis 40 ans, les Spurs ont accueilli sept Français dont Tony Parker et Victor Wembanyama tandis que les États-Unis sont le premier marché de Ledger, qui revendique sécuriser 20% des cryptoactifs mondiaux.