Avec leur 2e choix, les Spurs vont animer la Draft

Après avoir sélectionné en 1er en 2023, puis en 4e en 2024, les Spurs réalisent un magnifique tir groupé puisque cette nuit, la chance leur a souri avec le 2e choix de la Draft 2025 ! De quoi s’appuyer sur un formidable trio de jeunes talents pour entamer l’ère post-Popovich.

« On veut récupérer les meilleurs talents possibles, avec une grosse personnalité, et nous pensons qu’il y a de bons joueurs dans cette Draft qui peuvent nous aider à atteindre cet objectif, » a réagi le GM Brian Wright. « C’est une soirée formidable pour la franchise, pour la ville, pour l’équipe. C’est un mélange de choc et d’excitation. On ressent toutes les émotions, mais quelle soirée incroyable ! On est super enthousiaste à l’idée de se mettre au travail et de voir ce que l’avenir nous réserve. »

C’est Mitch Johnson, le successeur de Gregg Popovich, qui a porté chance aux Spurs, et c’est donc lui qui aura la lourde tâche d’entamer le nouveau chapitre de l’histoire de la franchise, et de tirer le meilleur de ses jeunes.

Giannis Antetokounmpo dans le viseur ?

« Quand vous remontez dans le Top 4, vous vous placez dans une position où vous pouvez faire une très grosse acquisition avec un très bon joueur, » a rappelé Mitch Johnson. « Et c’est exactement ce que nous comptons faire. Nous étions déjà enthousiastes à l’idée d’avoir deux choix dans cette Draft car elle est très fournie. Il y a beaucoup de bons joueurs, des profils dynamiques, polyvalents, variés. Notre groupe fera toujours le travail nécessaire pour étudier attentivement les options et trouver deux jeunes talents à ajouter à l’équipe, mais maintenant, avec le deuxième choix, on a clairement accès au meilleur du lot. »

Si les Mavericks devraient se tourner vers Cooper Flagg, les Spurs auront tout le loisir de prendre Dylan Harper, un formidable attaquant qui formerait une belle colonne vertébrale avec Stephon Castle et Victor Wembanyama. À moins que les Spurs ne profitent de ce 2e choix pour récupérer une superstar. Pourquoi pas Giannis Antetokounmpo qui pourrait demander à quitter les Bucks…

« Il y a tellement de possibilités et de solutions sans fin pour continuer à construire notre équipe » a répondu Brian Wright.