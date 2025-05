Contre toute attente, les Mavericks récupèrent le premier choix de la Draft 2025 !!!

C’est juste avant le Game 4 entre les Knicks et les Celtics que la NBA a tenu sa traditionnelle « lottery », du côté de Chicago. Celle-ci détermine l’ordre de la Draft depuis 1985 et le gros lot à récupérer est bien évidemment le premier choix, appelé à redynamiser une franchise en pleine galère collective.

Après le doublé français Victor Wembanyama – Zaccharie Risacher, par les Spurs et les Hawks en 2023 et 2024, c’est maintenant un Américain en la personne de Cooper Flagg qui devrait être appelé en numéro un par Adam Silver le 25 juin prochain, à New York.

Vraisemblablement par les Mavericks, représentés par Rolando Blackman, puisque quelques mois après le départ surprise de Luka Doncic, ils ont étonnamment hérité du premier choix, pour la toute première fois de leur histoire, en ayant seulement… 1.8% de chances de le récupérer !!! Et alors qu’ils n’étaient jamais montés à la « lottery » avant cette année !

Dallas prêt à « Capture the Flagg » !

Historiquement, seuls le Magic en 1993 (1.52%), les Bulls en 2008 (1.70%) et les Cavaliers en 2014 (1.70%) ont réalisé un plus gros « braquage » que Dallas, initialement attendu à la… 11e place de cette Draft 2025 ! Les plus avertis auront remarqué que, comme en WNBA (pour obtenir Paige Bueckers), la « lottery » aura souri coup sur coup à la ville texane…

Mais les Mavs ne sont pas les seuls grands gagnants de cette soirée complètement folle, car les Spurs et les Sixers, qui complètent le podium en #2 et #3, ont aussi grimpé dans la tableau, alors que San Antonio était attendu à la 8e place et Philadelphie à la 5e. Les gros marchés du Texas et de la Pennsylvanie étaient donc à la fête, en ce 12 mai 2025, et les prochains derbys entre Victor Wembanyama et Cooper Flagg risquent de nous régaler…

Au rayon des grands perdants de la soirée, impossible de ne pas citer les Hornets, le Jazz et les Wizards, les trois pires équipes de la saison, qui avaient toutes 14% de chances de récupérer le premier choix, mais qui ne choisiront carrément pas dans le Top 3 ! Les Pelicans, les Nets et les Raptors s’en tirent également plutôt mal par rapport aux projections initiales.

LE PREMIER TOUR DE LA DRAFT 2025