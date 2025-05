C’est la nuit prochaine qu’on saura qui aura le premier choix de la Draft 2025, et donc la possibilité de mettre la main sur Cooper Flagg. Ce sont le Jazz, les Wizards et les Hornets, avec 14% de chances chacun, qui ont statistiquement le plus de chances de décrocher le gros lot, mais le hasard réserve parfois de très grosses surprises…

Le « Roi de la lottery », c’était sans doute Pat Williams, le principal responsable de la création du Orlando Magic. En 1992, il remporte ainsi le premier choix, et donc Shaquille O’Neal, avec 15.15% de chances, coiffant ainsi les Wolves (16.67%) qui récupèrent de leur côté Christian Laettner. Mais c’est surtout l’année suivante que la chance de Pat Williams frappe le plus fort. Car après une saison à l’équilibre (41 victoires – 41 défaites), Orlando n’a que 1 chance sur 66 (1.52%) d’obtenir le premier choix… mais c’est ce qui arrive !

Penny Hardaway, Derrick Rose, Gary Payton et compagnie…

Sur les 11 équipes en lice pour le premier choix de la cuvée, Orlando était celle qui avait la plus faible chance statistique de l’obtenir. Résultat : le club floridien peut drafter Chris Webber et immédiatement l’échanger contre Penny Hardaway, choisi en troisième position par les Warriors, avec trois choix de Draft supplémentaires.

Autre énorme coup de bol pour les Bulls lors de la Draft 2008. Avec son bilan de 33 victoires pour 49 défaites, Chicago n’a que 17 chances sur 1 000 de récupérer le premier choix, soit 1.70%.

Très loin donc du Miami Heat (25%), des Seattle Supersonics (19.9%) ou encore des Wolves (13.8%) mais la franchise de l’Illinois décroche le Graal, et ainsi l’enfant du pays, Derrick Rose, en doublant huit équipes qui avaient plus de chances qu’elles de mettre la main sur l’explosif meneur de jeu dans l’opération.

En 1990, la NBA avait modifié une première fois les pourcentages de la « lottery », afin de favoriser les plus mauvais bilans. Mais cela n’avait pas empêché les Sonics, pourtant à l’équilibre (41-41) de doubler huit équipes pour récupérer le deuxième choix. Et ainsi mettre la main sur Gary Payton, rien que ça…

En 1999, à la suite d’une saison marquée par un « lockout » et seulement 50 matchs disputés, les Hornets arrivent à la « lottery » avec le meilleur bilan (26-24) parmi les 13 équipes susceptibles de décrocher le premier choix. Charlotte n’obtiendra pas le « first pick » et se contente du troisième, mais le club a donc doublé dix équipes pour cela ! Surtout, le club peut récupérer Baron Davis, pas franchement ravi de rejoindre la Caroline du Nord au départ, mais qui deviendra rapidement un All-Star sous les ordres de Paul Silas.

Les Cavaliers bien vernis

Plus proche de nous, les Cavaliers avaient également connu des coups de chance assez monumentaux, en décrochant trois fois le premier choix en quatre ans. En 2011, ce n’est pourtant pas avec leur propre choix (19.9%) qu’ils avaient pu mettre la main sur Kyrie Irving, mais grâce à celui des Clippers, reçu dans l’échange autour de Mo Williams. Un choix qui n’offrait que 2.8% de chances de décrocher le gros lot, soit un bond de sept places…

Encore mieux, en 2014, les Cavaliers n’avaient que 17 chances sur 1 000 d’obtenir le premier choix, soit 1.7% de chances. Mais la franchise de l’Ohio avait la chance pour elle, afin de récupérer Andrew Wiggins, qui sera utilisé dans la foulée pour mettre la main sur Kevin Love, afin d’entourer au mieux LeBron James pour son retour.

Enfin, l’an passé, les Hawks n’avaient que 30 chances sur 1 000 de récupérer le premier « pick » de la Draft, soit 3.0% de chances. Ils avaient ainsi doublé neuf équipes pour s’offrir Zacharie Risacher.