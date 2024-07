Décès de Pat Williams, qui a permis la naissance du Orlando Magic

Il s’est éteint à l’âge de 84 ans, des complications d’une pneumonie virale. Mais le souvenir de Pat Williams perdurera longtemps en Floride, alors qu’il a été la principale force derrière l’arrivée du Magic à Orlando.

Ayant d’abord commencé sa carrière de dirigeant dans le baseball, il avait intégré l’organisation des Sixers en 1968. Passé ensuite par les Bulls et les Hawks, il était ensuite revenu à Philadelphie comme GM, aidant le club de Julius Erving, Moses Malone et Mo Cheeks à remporter le titre en 1983. Par la suite, il s’était associé à l’homme d’affaires Jimmy Hewitt lorsque David Stern cherchait à créer de nouvelles franchises.

EN 1987, c’est ainsi lui qui avait réussi à convaincre le « commissionner » et les propriétaires en place qu’une franchise NBA était viable au pays de Disney, le tourisme pouvant compenser la petite taille du marché.

Le « Roi de la lottery »

« Pat Williams a simplement amené la magie à Orlando » expliquent le propriétaire Dan DeVos et le président Alex Martins dans un communiqué commun. « On se souviendra toujours de ses réalisations. Armé d’un optimisme omniprésent et d’une énergie sans pareille, il était un incroyable visionnaire qui a contribué à transformer le monde du sport de multiples façons. Qu’il s’agisse d’amener le Magic à Orlando ou de transformer le marketing et la promotion du sport, il était toujours en avance sur son temps. »

Hyperactif, Pat Williams a écrit plus de 100 livres et couru 58 marathons. Et s’il n’a jamais vu le Magic remporter le titre, il fut surnommé le « Roi de la lottery », en obtenant le premier choix de la Draft en 1992 et 1993.

De quoi mettre en place le duo Penny Hardaway – Shaquille O’Neal, pour atteindre les Finals en 1995.

« La plupart des équipes ont une vitrine remplie de trophées », s’amusait-il d’ailleurs à l’AP, au sujet de son héritage en Floride. « De notre côté, nous avons une caisse remplie de balles de ping-pong. »

L’actuel « commissionner » de la NBA, Adam Silver, a également réagi à l’annonce de la mort de Pat Williams.

« Il n’y aurait pas de Orlando Magic sans Pat Williams » écrit-il. « Il était tenu en très haute estime dans la communauté du basket et il était un ami pour moi, et pour tant de générations de dirigeants de la ligue. Pat ne manquait jamais de dire un mot gentil et de soutien et il a toujours apporté beaucoup d’enthousiasme, d’énergie et d’optimisme dans tout ce qu’il a fait, tout au long de ses plus de 50 années dans la NBA. Nous exprimons nos plus sincères condoléances à l’épouse de Pat, Ruth, à leur famille et à toute l’organisation du Magic. »