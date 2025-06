Et maintenant, les Celtics envoient Kristaps Porzingis à Atlanta !

Comme on pouvait s’en douter, les Celtics n’ont pas terminé leurs grandes manoeuvres estivales. Ainsi, ESPN nous apprend que, quelques heures après avoir transféré Jrue Holiday à Portland contre Anfernee Simons, c’est désormais Kristaps Porzingis qui est échangé à Atlanta, en compagnie d’un futur 2e tour de Draft !

En contrepartie, Boston récupère Georges Niang et un futur 2e tour de Draft, tandis que Brooklyn se greffe aussi à ce « trade » pour le rendre possible, obtenant au passage Terance Mann et le 22e choix de la Draft 2025 (relié aux Lakers, mais possédé par les Hawks qui le lâchent donc aux Nets).

Entre économies, ambition et opportunisme

Pour les Celtics, l’enjeu est avant tout financier, puisqu’en se séparant coup sur coup de Jrue Holiday puis Kristaps Porzingis, ils passent comme souhaité sous le « second apron » et économiseront pas moins de… 180 millions de dollars (!) de pénalités liées à la fameuse « luxury tax ».

Pour les Hawks, la venue de Kristaps Porzingis (19.5 points, 6.8 rebonds, 2.1 passes et 1.5 contre) en remplacement de Georges Niang (9.9 points, 3.4 rebonds et 1.4 passes) est censée permettre à l’équipe de retrouver les playoffs après deux ans d’absence.

Pour les Nets, il s’agit surtout d’une question d’opportunisme, car récupérer un tour de Draft n’est jamais inutile en pleine période de reconstruction. Outre Terance Mann (7.7 points, 3.0 rebonds et 1.8 passe), la franchise new-yorkaise possède maintenant cinq (!) choix au premier tour de cette Draft 2025 : le 8e, le 19e, le 22e, le 26e et enfin le 27e.