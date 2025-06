La tige opte pour un effet épuré et futuriste, dessinée de la main de SGA lui-même. On peut souligner le zip pour recouvrir les lacets et des rembourrages conséquents autour du col comme principales spécificités.

Pour ce qui est de la paire, on découvre déjà le logo « SGA » qui apparaît sur languette et le talon. Son design a été particulièrement recherché, avec les contours d’un 2, son numéro à OKC, mais aussi d’un autre 2 inversé en clin d’œil au numéro 22 qu’il portait à Kentucky.

Also available in english on Hoopsimpact.com