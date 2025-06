Le Thunder a toutes les cartes en main pour débuter une dynastie

« C’est un bon premier », sourit Jalen Williams en regardant l’imposant et « lourd » trophée à côté de lui en conférence de presse. L’ailier du Thunder sous-entend clairement qu’il n’a pas l’intention de se contenter de ce seul titre NBA arraché face aux Pacers dimanche.

En regardant la situation d’ensemble, son vœu a de sérieuses chances d’être exaucé. Un coup d’œil sur la grille salariale de l’équipe permet de constater que tous les cadres sont sous contrat pour la saison prochaine. Cadres qui, comme s’il fallait le rappeler, sont encore des jeunes. 27, 26, 26, 24 et 23 ans : voilà l’âge des titulaires actuels. Autrement dit, cette formation peut continuer de grandir.

« On a encore clairement une marge de progression. C’est la partie plaisante de tout ça. Beaucoup d’entre nous peuvent encore s’améliorer. Il n’y a pas beaucoup de joueurs dans l’équipe qui sont à leur sommet, ou même près de l’être. On a beaucoup à développer, individuellement et collectivement. Je suis enthousiaste pour l’avenir de cette équipe. C’est un excellent début, c’est certain », pose Shai Gilgeous-Alexander.

D’autres jeunes vont débarquer

Son équipe n’a aucune raison de faire des folies durant l’intersaison. D’autant qu’Oklahoma City va pouvoir recruter deux jeunes espoirs à la Draft, en 15e et 24e position, tandis que le 12e choix de la sélection précédente, Nikola Topic, ne démarrera sa carrière que l’an prochain.

Le Thunder peut donc partir en vacances avec le plein d’assurance, contrairement à un paquet d’acteurs de la ligue. À commencer par les Pacers qui vont devoir manœuvrer avec la grave blessure de Tyrese Haliburton. Idem pour les Celtics avec Jayson Tatum, ou les Bucks avec Damian Lillard.

Les Lakers vont tenter de profiter au maximum de Luka Doncic, mais LeBron James va démarrer sa 23e saison de la ligue, tandis que Stephen Curry aura 38 ans l’an prochain.

Les Rockets vont, eux, devoir absorber le talent de Kevin Durant. Finalistes de conférence, les Wolves doivent se positionner sur leur secteur intérieur et les Knicks finir par trouver un nouvel entraîneur.

Repartir à la chasse

Les facteurs d’instabilité ne manquent pas dans la ligue. Seulement comme le rappelle Alex Caruso au sujet d’OKC, « rien n’est garanti dans la ligue. À tout moment, ton équipe peut changer à cause d’un échange, d’une blessure, ou de quelque chose qui échappe à ton contrôle. Atteindre le sommet de ce sport et le gagner est tout simplement extraordinaire. Penser que tu peux juste venir et le faire chaque année, c’est un peu naïf. »

Les Celtics peuvent en témoigner. Les hommes de Joe Mazzulla se présentaient comme les grandissimes favoris de cette saison 2025. Au lendemain du titre de 2024, Brad Stevens avait d’ailleurs lui aussi affiché son envie de jouer pleinement la carte de la stabilité. Mais son espoir de doublé s’est envolé avec les pépins de santé (Tatum, Porzingis…) de sa formation ces dernières semaines.

Le Thunder a donc de quoi rester prudent pour l’an prochain. Mais « soyez assurés que nous serons prêts dès le Jour 1 l’année prochaine, prêts à nous améliorer et prêts à repartir à la chasse », prévient Alex Caruso.