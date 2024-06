À Boston, on ne changera pas une équipe qui gagne

Le noyau des Celtics, et même la rotation, sera très certainement le même la saison prochaine. Avec Jaylen Brown, Kristaps Porzingis, Jrue Holiday, mais aussi Al Horford, Jayson Tatum, et Derrick White sous contrat, il n’y a pas de raison de s’activer sur le marché des transferts du côté de Boston.

« Nous évaluerons toujours la manière d’améliorer l’équipe », précise tout de même Brad Stevens, le président de la franchise. « Mais je pense que nous serions fous de nier que l’identité et les fondations de cette équipe sont bonnes. Voyons si nous pouvons être le plus cohérent possible. Il faut progresser, se développer et s’améliorer. Je n’anticipe pas de changements majeurs, du moins au début, parce que je pense que cette équipe l’a mérité. »

Non seulement l’équipe l’a mérité en dominant la NBA que ce soit en saison régulière ou en playoffs, mais tout échange ou recrutement sera beaucoup plus compliqué dorénavant. Au lendemain de la victoire des Celtics, la NBA bascule sur une nouvelle convention collective, bien plus restrictive avec la mise en place du « second apron », qui sanctionne durement les équipes qui dépensent trop. Ainsi, les franchises sanctionnées n’auront plus le droit à des exceptions pour signer des joueurs et perdront même des futurs choix de Draft !

« C’est l’une des raisons pour lesquelles l’année dernière était le moment idéal pour faire des échanges. C’était le moment où nous pouvions combiner plusieurs joueurs pour égaler un salaire… » explique Brad Stevens. « Désormais, quand vous avez dépassé le ‘second apron’, vous ne pouvez plus les regrouper… Donc, avec l’arrivée de cette nouvelle convention, ça sera intéressant de voir comment cela affectera la ligue… «

Des ajouts à la Draft ?

D’ailleurs, le peu de changements à venir à Boston devrait s’effectuer lors de la Draft, mais au vu du succès de l’équipe et de sa qualité, le temps de jeu des futurs rookies sera très faible.

« Je pense qu’il y a beaucoup de facteurs pour maintenir le niveau de cette équipe au-delà de cette année. Mais plus particulièrement cette année, nous aurons beaucoup de gars de retour », rappelle l’ancien coach. « Il sera difficile pour un choix de Draft de percer dans notre rotation si tout le monde est en bonne santé. Nous allons donc réfléchir à la façon dont nous pouvons continuer à investir dans les jeunes joueurs, leur développement et leur croissance, avec en tête que si nous sommes capables de continuer d’avancer avec ce groupe, les gars vont être sur le terrain. »

Les Celtics ont deux choix à la Draft. Il s’agit du dernier choix du premier tour, ainsi que le 54e, le lendemain, pour le second tour.

« En ce qui concerne les choix, si la bonne personne est disponible à la 30e place, nous la prendrons, et si nous pensons que quelques personnes peuvent être la bonne personne, nous verrons quelles sont nos options… J’anticipe déjà de choisir quelques joueurs, » conclut toutefois Brad Stevens.