Derrick White prolongé cet été ?

Avec ses 16.5 points de moyenne en Finals, et surtout son contre dans le Game 2, Derrick White confirme qu’il est aussi discret que précieux et efficace à Boston. Comme il l’était déjà à San Antonio. Seulement, l’arrière de Boston sera en fin de contrat en 2025, après une dernière année à 20.1 millions de dollars.

Ainsi, il faut déjà commencer à penser à l’avenir afin de garder le noyau dur des finalistes 2024. Jaylen Brown, Jrue Holiday et Kristaps Porzingis ont déjà signé des prolongations récemment. Ne restent alors qu’Al Horford (qui n’incarne pas l’avenir à 38 ans) et surtout Jayson Tatum et Derrick White

D’après Marc Stein, ce dernier aimerait prolonger cet été son aventure à Boston et, si l’on suit Mass Live, les Celtics sont également ouverts à l’idée de le conserver sur le long terme.

Plus de 400 millions dépensés cet été pour Derrick White et Jayson Tatum ?

Brad Stevens, président de la franchise, l’avait déjà annoncé en avril. « Je ne peux pas dire grand-chose puisque les discussions ne sont pas possibles avant le 1er juillet, mais Derrick a fait une remarquable saison. Il est très, très important dans notre équipe et on veut le garder le plus longtemps possible », déclarait l’ancien coach des C’s.

Sauf que ce mariage d’amour et de raison va coûter beaucoup d’argent à Boston. Jaylen Brown a signé une prolongation de 290 millions de dollars quand Jrue Holiday pèse lui 134 millions et Kristaps Porzingis pas moins de 60 millions. Dès lors, si l’on offre cet été les contrats maximum à Derrick White, soit 123 millions sur quatre ans, et Jayson Tatum, 315 millions sur cinq ans, les finances des Celtics vont exploser.

Ce sera le prix à payer (sauf si l’ancien des Spurs fait un sacrifice) pour conserver ce groupe, qui a dominé la saison régulière et n’est plus qu’à deux victoires d’être sacré. Heureusement pour les fans locaux, Wyc Grousbeck, le propriétaire de la franchise, a dit qu’il ne comptait pas gagner de l’argent mais des titres avec les Celtics. Ça tombe bien car il va devoir sortir le chéquier et payer une grosse « luxury tax » pour garder tout le monde…

Derrick White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAN 17 8 48.5 61.5 70.0 0.3 1.2 1.5 0.5 0.5 0.2 0.4 0.2 3.2 2018-19 SAN 67 26 47.9 33.8 77.2 0.5 3.2 3.7 3.9 2.2 1.0 1.5 0.7 9.9 2019-20 SAN 68 25 45.8 36.6 85.3 0.5 2.8 3.3 3.5 2.2 0.7 1.3 0.9 11.3 2020-21 SAN 36 30 41.1 34.6 85.1 0.4 2.6 3.0 3.5 2.5 0.7 1.3 1.0 15.4 2021-22 * All Teams 75 29 42.1 31.2 86.4 0.5 3.0 3.5 4.9 2.3 0.9 1.6 0.8 13.2 2021-22 * SAN 49 30 42.6 31.4 86.9 0.5 3.0 3.5 5.6 2.4 1.0 1.8 0.9 14.4 2021-22 * BOS 26 27 40.9 30.6 85.3 0.5 2.9 3.4 3.5 2.2 0.6 1.2 0.6 11.0 2022-23 BOS 82 28 46.2 38.1 87.5 0.6 2.9 3.6 3.9 2.2 0.7 1.2 0.9 12.4 2023-24 BOS 73 33 46.1 39.6 90.1 0.7 3.6 4.3 5.2 2.1 1.0 1.5 1.2 15.2 Total 418 28 45.0 36.3 85.4 0.6 3.0 3.5 4.1 2.2 0.8 1.4 0.9 12.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.