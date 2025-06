Dans un match fou, le Liberty de Marine Johannès vient à bout des Valkyries

Pour la troisième fois de la saison, le Liberty et les Valkyries croisaient le fer. Si lors des deux premiers affrontements, remportés par New York, Golden State découvrait encore la WNBA, cette fois-ci les joueuses de Natalie Nakase étaient sur une excellente dynamique de cinq victoires sur les six dernières rencontres.

Un bel élan que l’on remarque dès les premières minutes de la rencontre. Si Carla Leite était une nouvelle fois absente à cause d’un pépin au dos, c’est sa remplaçante dans le cinq de départ, Tiffany Hayes, qui porte les Valkyries en début de match. Elle et Stephanie Talbot inscrivent les 10 premiers points de Golden State et la franchise californienne mène de trois points après dix minutes (32-29).

Néanmoins, dès le début du deuxième acte, Breanna Stewart s’illustre avec un tir à longue distance qui remet le Liberty devant (36-34). Une avance que les joueuses de Sandy Brondello ne lâchent pas jusqu’à la mi-temps (46-43) grâce à la très solide première période de la double MVP qui a déjà inscrit 21 points au moment de rejoindre les vestiaires.

Comme à leur habitude, les Valkyries reviennent au score grâce à un tir à 3-points de Stephanie Talbot (13 points, 5 rebonds) alors qu’elle est bien défendue par Rebekah Gardner et un tir à mi-distance de Veronica Burton (7 points et 10 passes). Les deux équipes s’échangent les coups jusqu’à ce que survienne l’action du match à la fin du troisième quart-temps. En sortie de dribble après un écran, Marine Johannès (11 points, 5 rebonds) prend un tir à 3-points sur une seule jambe qui trouve sa cible.

C’est donc en menant 64-61 que le Liberty entame le dernier acte.

Sabrina Ionescu décisive

Directement, New York prend deux possessions d’avance grâce à Sabrina Ionescu. Si la gâchette du Liberty a passé une soirée compliquée à l’image de son 1/11 au tir, c’est elle qui finira par offrir la victoire à son équipe.

Il y a toutefois aussi eu une joueuse côté Valkyries qui a tout donné : Kate Martin. Après ce tir de loin de Sabrina Ionescu, Golden State est menée de six points, mais l’arrière de 25 ans inscrit trois tirs primés de suite pour remettre son équipe devant (75-74). Cependant, dans la foulée, Kayla Thornton commet une faute sur un tir à 3-points de Sabrina Ionescu qui convertit ses trois tentatives.

À 25 secondes du terme, elle chipe le ballon des mains de Tiffany Hayes, ce qui contraint les Valkyries à renvoyer Sabrina Ionescu sur la ligne des lancers francs, mais encore une fois l’arrière du Liberty ne tremble pas et donne quatre points d’avance à New York (79-75).

“Je lui ai dit que c’était une p***** d’interception parce que c’était le cas”, admet Brenna Stewart. “Elle est restée concentrée du début à la fin et cela peut être compliqué quand vous n’arrivez pas à marquer. Nous avions besoin d’elle et elle a trouvé un moyen de peser sur le jeu.”

Les Valkyries affichent un dernier sursaut d’orgueil par l’intermédiaire de Kate Martin (21 points) qui met un nouveau tir primé, cette fois-ci sur la tête de Marine Johannès. Après deux lancers francs réussis de Sabrina Ionescu, cette même Kate Martin a la balle pour égaliser, mais elle rate sa dernière tentative de la rencontre.

Au bout du suspense, le Liberty s’impose 81 à 78 derrière les 23 points et 10 passes de Breanna Stewart.

“C’était serré, mais on s’en fiche. On veut gagner”, affirme Kate Martin après la rencontre. “Que ce soit les championnes ou n’importe qui d’autre, on s’en fiche, on veut gagner. Mais on ne va pas se laisser abattre et on va relever la tête dès le prochain match.”

Les Valkyries auront l’occasion de retrouver le chemin de la victoire ce vendredi avec une réception du Sky d’Angel Reese tandis que le Liberty ira à Phoenix défier le Mercury.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.