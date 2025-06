Les Knicks autorisés à rencontrer James Borrego

Comme pressenti ces derniers jours, James Borrego représente une option supplémentaire pour les Knicks dans leur quête d’un successeur à Tom Thibodeau, puisque ESPN annonce qu’ils vont le rencontrer prochainement.

Après Mike Brown, Taylor Jenkins et Micah Nori, c’est donc un quatrième nom qui émerge pour devenir le nouvel entraîneur de New York. À la différence de Mike Brown et Taylor Jenkins, mais comme Micah Nori, James Borrego est actuellement sous contrat, avec les Pelicans, car il est depuis 2023 le premier assistant de Willie Green.

Pour rappel, James Borrego a dirigé 30 matchs à Orlando en 2014/15 (pour 10 victoires), avant de passer quatre ans à Charlotte de 2018 à 2022 (pour 138 victoires en 301 matchs). Il s’est ensuite retrouvé dans la course pour quelques postes, à Cleveland, Los Angeles et Detroit, avant de retirer son nom chez les Pistons afin de rester assistant à La Nouvelle-Orléans.

Principalement réputé pour ce qu’il apporte en attaque, le technicien de 47 ans possède une longue expérience sur un banc NBA, remportant notamment deux titres auprès de Gregg Popovich à San Antonio (2005 et 2007).