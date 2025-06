James Borrego, une autre option pour les Knicks ?

Entre la fin des Finals et le transfert de Kevin Durant, la recherche d’un nouvel entraîneur à New York est logiquement passée au second plan. Pourtant, il se passe des choses. Déjà, comme prévu, Taylor Jenkins et Mike Brown ont rencontré les Knicks la semaine passée. De plus, le nom de James Borrego vient d’émerger.

En effet, même si les deux candidats ont fait forte impression et sont les favoris pour obtenir le poste, The Athletic indique que les dirigeants des Knicks n’ont pas fait une croix sur l’idée d’échanger avec l’ancien coach de Charlotte.

Pour rappel, James Borrego, c’est 30 matches à Orlando en 2014/15 et surtout quatre saisons avec les Hornets, entre 2018 et 2022, pour 138 succès en 301 rencontres. Ensuite, en 2024, il était dans la course pour les postes à Cleveland, Los Angeles et Detroit, avant de retirer son nom chez les Pistons pour rester assistant des Pelicans, poste qu’il occupe depuis deux ans maintenant.

Il est surtout connu pour ses qualités offensives et a également une longue expérience en NBA, ayant notamment gagné deux titres (2005 et 2007) aux côtés de Gregg Popovich à San Antonio.