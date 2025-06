Jordan Brand présente la Air Jordan 40 !

C’est désormais officiel. Près d’un an après la sortie de la magnifique Air Jordan 39, Jordan Brand est de retour pour présenter Air Jordan 40 !

La marque au Jumpman a une nouvelle fois sorti le grand jeu pour garantir un modèle haut de gamme sur le plan technique et également des plus soignés au niveau du design.

La mousse « Zoom X » de retour

On commence par le plus important, à savoir la composition de la semelle qui frôle toujours l’excellence sur les modèles Air Jordan. Ça devrait encore être le cas cette année, avec le retour de l’inévitable mousse Zoom X, déjà présente sur la AJ 39, qui provient de la catégorie Nike Running et notamment de la « Nike Zoom VaporFly 4% » portée par l’athlète kényan Eliud Kipchoge. Elle sera cette fois associée à un amorti Zoom Strobel, combinant ici deux des technologies les plus innovantes de Nike.

Son design a également été soigné avec une tige en cuir de première qualité, un logo Jordan Brand sur la languette et un logo Nike sur la base du talon. On retrouve également des éléments rappelant les Air Jordan 3, 5, 13 et 14.

Neuf coloris sont d’ores et déjà programmés. Le premier sera ce « Classic » en noir, beige et blanc, annoncé pour le 12 juillet ! Son prix est attendu à 200 dollars. Le coloris « Blue Suede » suivra le 20 août, puis le « Dusty Rose », le 20 septembre.

(Via SneakerNews)