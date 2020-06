Le 26 juin 2002, les Rockets draftent Yao Ming en première position

Quasiment vingt ans après, la Draft 2002 reste une des plus faibles de l’histoire. Elle n’est composée que de quatre All-Stars (Yao Ming, Amar’e Stoudemire, Caron Butler et Carlos Boozer) et les deux premiers cités sont les seuls à être devenus des véritables stars de la ligue. Et rapidement, les blessures condamneront leurs performances.

Pourtant, 2002 restera une date importante dans les livres d’histoire de la NBA. Pour la première fois, un joueur qui n’est pas passé par le système universitaire américain et vient d’une ligue étrangère est sélectionné en première position. C’est bien évidemment Yao Ming. Un géant de 2m26 avec des mains en or et de très bons fondamentaux.

« Je n’ai jamais rien vu de tel, surtout pour un gamin et un workout de 45 minutes », constate P.J. Carlesimo, avant la Draft. « Il a fait un merveilleux workout », ajoute Scott Layden, GM des Knicks entre 1999 et 2003.

Enjeu financier, tradition et popularité

Puis viendront le temps des petites polémiques financières puisque Yao Ming avait été bloqué par la Chine et son équipe des Shanghai Sharks pendant un long moment avant d’être autorisé à venir en NBA. Les lois imposaient aux Chinois de l’étranger de reverser 20 % de leur salaire, quand la CBA, le championnat local, en demandait 30 %. Forcément, en arrivant en NBA, Yao Ming allait gagner beaucoup d’argent et il devenait un enjeu.

De leur côté, les médias américains se demandaient également si son anglais serait assez bon pour évoluer en NBA.

Le 26 juin 2002 donc, le rêve devient réalité et le géant chinois est bien choisi en première position par les Rockets. Ces derniers poursuivent leur tradition de pivots dominants (Elvin Hayes, Hakeem Olajuwon et Moses Malone) quand la NBA voit la première star asiatique fouler son sol et s’ouvre ainsi le marché le plus prometteur du monde.

« La Draft est un show qui est vu dans le monde entier et avoir un joueur de ce calibre pour cet événement, c’est significatif », se réjouissait Stu Jackson, un des plus hauts dirigeants de la NBA, même si Yao Ming était en Chine ce soir-là et n’a pas serré la main de David Stern, comme le voulait la coutume.

Pour sa première saison, et grâce à sa popularité et aux votes des fans chinois, Yao Ming sera même All-Star.

En revanche, malgré ses 13.5 points, 8.2 rebonds et 1.8 contre de moyenne, c’est bien Amar’e Stoudemire qui lui sera préféré comme rookie de l’année.