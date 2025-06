Le 23 juin 1972, les Rockets envoient Elvin Hayes aux Bullets

Comment et pourquoi, un jour, transférer un joueur de 26 ans qui tourne à 27.4 points et 16.3 rebonds de moyenne depuis son arrivée en NBA, quatre ans plus tôt ? C’est la question que se posent les dirigeants des Rockets en 1972 avec Elvin Hayes. L’intérieur est un monstre au sein de cette jeune franchise de San Diego, née en 1968.

De plus, avec le déménagement vers Houston en 1971, Elvin Hayes retrouve la ville de ses exploits universitaires. Star de l’université de Houston, il fut ainsi le héros du « Game Of The Century » face à Lew Alcindor et UCLA.

Pas de résultat et une relation compliquée avec Tex Winter

Un fort joueur et une ville qui adore sa star : cette combinaison devrait logiquement permettre aux Rockets de vivre des bonnes saisons. Sauf que la franchise ne décolle pas et surtout Elvin Hayes n’est pas tous les jours facile. La diplomatie n’est pas sa principale qualité.

« Pour certains joueurs et coaches, côtoyer au quotidien Elvin, c’est comme vivre le supplice de la goutte d’eau », explique John Lally, un des entraîneurs qui va travailler avec lui à Washington. « Au début, ce n’est rien, mais à la fin, on devient fou. »

Le nouveau coach Tex Winter, qui deviendra une légende en tant qu’assistant de Phil Jackson à Chicago et Los Angeles, ne s’entend pas avec son meilleur joueur. Si bien qu’en 1972, après trois saisons de suite sans playoffs, Houston décide d’échanger Elvin Hayes.

Diplomate, le président des Rockets, Ray Patterson, réfutera une quelconque brouille entre Tex Winter et Elvin Hayes pour justifier ce transfert.

Un duo de géants avec Wes Unseld

Le 23 juin 1972, l’intérieur est donc envoyé chez les Bullets, qui deviendront 25 ans plus tard les Wizards de Washington, contre Jack Marin.

Ce dernier est un solide ailier, qui vient de connaître sa première participation au All-Star Game avec la meilleure saison de sa carrière (22.3 points de moyenne). Mais il n’est clairement pas du calibre d’un Elvin Hayes.

Jack Marin sera à nouveau All-Star en 1973 avec les Rockets, mais après son transfert, il tournera seulement à 12.3 points par match et passera par deux autres équipes jusqu’à sa retraite en 1977.

Elvin Hayes, lui, débarque chez les Bullets pour composer une raquette monstrueuse avec Wes Unseld, la légende locale décédée le 2 juin 2020. Pour faire évoluer les deux stars ensemble, le coach Gene Shue déplace Elvin Hayes au poste d’ailier-fort, lui qui était habitué à jouer pivot avec les Rockets.

Avec son « turnaround jumper », il va continuer de faire des ravages. Avec sa nouvelle équipe, Elvin Hayes disputera trois Finals, en 1975, 1978 et 1979. Il remportera le titre en 1978 et terminera sa carrière de retour à Houston. Avec 21 points et 12.5 rebonds de moyenne, il est logiquement élu au Hall of Fame en 1990.

Avec 27 313 points et 40 ans après sa retraite, il est toujours le 13e meilleur marqueur de l’histoire.