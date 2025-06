Ace Bailey n’avait « aucune idée » que le Jazz s’intéressait à lui

« C’est un privilège. Le petit garçon en moi sourit de toutes ses dents en ce moment. » Le sourire auquel Ace Bailey fait référence était tout sauf criant chez lui, au moment d’aller serrer la main d’Adam Silver. L’ailier de Rutgers venait d’être appelé en 5e position, synonyme d’une sélection de la part du Jazz.

Un journaliste lui demande s’il avait eu la moindre idée que la franchise basée dans l’Utah s’intéressait à lui. Réponse, avec un sourire figé : « Aucune idée. » C’est à croire que rejoindre les Mormons n’était pas vraiment dans ses « plans ». En amont de cette Draft, sa stratégie a beaucoup interrogé.

Il avait été projeté pendant la majeure partie de la saison comme un choix du Top 3 et figurait encore mercredi à la 3e place du classement des 100 meilleurs espoirs d’ESPN. Pourtant, il était le seul joueur américain à ne pas avoir effectué le moindre entraînement avec une équipe NBA avant la soirée de la Draft, annulant notamment un test chez les Sixers.

Une forme de « sabotage » parce que Ace Bailey et son entourage avaient une destination de prédilection en tête, située en dehors du Top 5 ? Un pari à première vue perdant car selon ESPN, Utah ne comptait pas parmi les équipes visées.

Il ne connaît pas grand-chose de l’Utah

En conférence de presse, on lui demande alors de répondre à ceux qui douteraient de sa motivation à évoluer au Jazz. « Je contrôle ce que je peux contrôler. Les gens ressentent ce qu’ils ressentent. Mais mon équipe et moi, moi je me concentre sur le basket, et eux font leur boulot », rétorque-t-il.

Lui aussi, promet déjà de beaucoup bosser et de se comporter en « leader » en poussant ses coéquipiers « à donner le meilleur d’eux-mêmes ». Un discours susceptible de rassurer le clan du Jazz dont le président, Austin Ainge, pense que la recrue va « bien s’intégrer » au projet de l’équipe.

Karl Malone, John Stockton… Ace Bailey admet ne pas connaître « grand-chose » de l’Utah et de l’histoire du Jazz.

« Mais j’apprends. J’apprends au fur et à mesure. Je sais qu’il fait froid et chaud là-bas (sic). Je suis habitué au froid parce que j’ai vécu dans le New Jersey, et je suis habitué à la chaleur parce que je viens du Sud. Je peux m’y faire », termine-t-il.

https://www.youtube.com/watch?v=PnUootzEpWk