Mais que fait Ace Bailey ? L’ailier de Rutgers vient ainsi d’annuler sa visite et son « workout » chez les Sixers, qui détiennent le 3e choix de la Draft 2025, selon ESPN. À six jours du premier tour, il est le seul joueur basé aux Etats-Unis à n’avoir toujours rencontré aucune franchise…

Toujours selon ESPN, Cooper Flagg et Dylan Harper ont tous deux rencontré les Mavericks (#1) et les Spurs (#2) alors que VJ Edgecombe a effectué un « workout » chez les Wizards (#6) et va bientôt parler aux Hornets (#4).

Selon certains journalistes, Ace Bailey a annulé son entretien avec Philadelphie car il voulait une promesse d’être choisi en 3e position… avant même de les rencontrer. Une demande particulièrement étrange, si elle est vraie, et qui ne va pas manquer d’interroger sur la stratégie du « prospect » en amont de cette Draft 2025.

L’ailier était de fait déjà un joueur assez polarisant. Malgré son talent évident, qui semblait lui garantir une place dans le Top 3 de la cuvée, ses interviews au Draft Combine n’auraient pas rassuré les franchises sur sa préparation et sa détermination. Et le clubs s’interrogent aussi sur son sens du jeu.

Ace Bailey a-t-il reçu des promesses de la part des Wizards (6e choix), des Pelicans (7e choix) ou des Nets (8e choix), qui seraient intrigués par son potentiel, et tente-t-il de les rejoindre pour disposer d’un rôle assuré ?

En tout cas, ce n’est pas parce qu’il n’a pas voulu les rencontrer que les Sixers vont obligatoirement faire une croix sur le jeune ailier, qu’ils ont abondamment suivi durant son année universitaire à Rutgers, dans le New Jersey voisin. Et Daryl Morey a l’habitude de drafter des joueurs qu’il n’a pas rencontrés (Tyrese Maxey, Jared McCain).