Mario Hezonja vise un retour en NBA

Mario Hezonja n’a plus grand-chose à prouver en Europe et pourrait bien avoir fait le tour de la question au Real Madrid. Le Croate, sous contrat avec le club espagnol jusqu’en 2029, pourrait activer une clause de sortie et «considère sérieusement un retour en NBA» assure BasketNews. Le climat instable à la Casa Blanca, avec le départ de l’entraîneur Sergio Scariolo et une refonte de l’organigramme sportif pousserait le Croate vers un départ et une nouvelle tentative de l’autre côté de l’Atlantique.

Cinquième choix de la Draft 2015, Hezonja n’a pas eu l’impact escompté que ce soit au Magic, aux Knicks ou aux Blazers. Le joueur de 31 ans a depuis bien fait décoller sa carrière en Europe, et compte parmi les meilleurs joueurs d’Euroligue. Vainqueur de la compétition en 2023 pour sa première saison au Real, il avait été élu dans le deuxième cinq de la compétition en 2024, et a été élu du championnat d’Espagne il y a quelques semaines au terme d’un exercice de haute volée (17,5 points en seulement 23,9 minutes, 4,9 rebonds, 1,9 passe). Mais la saison madrilène a été très difficile, avec seulement une cinquième place en Liga ACB, une défaite en finale de l’Euroligue et aucun trophée, une première depuis 2011.

Remplacé par Timothé Luwawu-Cabarrot au Real ?

Mario Hezonja est au sommet de sa carrière et pourrait tenter de nouveau le grand saut. Il a jusqu’au 20 juillet pour activer une clause de sortie vers la NBA, un scénario «considéré bien plus probable qu’auparavant» selon BasketNews. «Bien qu’il ait déjà poursuivi un retour en NBA par le passé, des sources indiquent que cette saison, il est significativement plus agressif dans la recherche de cette opportunité que jamais» précise le média spécialisé. De nombreuses franchises ont déclaré leur intérêt précise BasketNews.

Auteur de 13,3 points, 4 rebonds et 2,4 passes en Euroligue en 2025-2026, Mario Hezonja pourrait rendre quelques services dans l’aile, par sa grande taille, ses qualités athlétiques et sa polyvalence. Contre Chypre vendredi dernier pour les qualifications de la Coupe du monde, Hezonja s’est fendu d’un triple-double avec 11 points, 10 rebonds et 12 passes décisives.

S’il venait à quitter le Real, il pourrait être remplacé poste pour poste par le Français Timothé Luwawu-Cabarrot, qui devrait rejoindre la capitale espagnole.

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.