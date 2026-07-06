Timothé Luwawu-Cabarrot se rapproche du Real Madrid

Alors que la France est en pleine phase qualificative pour la prochaine Coupe du monde, avec un dernier match du premier tour à disputer ce soir à Pau contre la Finlande, l’avenir de plusieurs joueurs continue de se dessiner en coulisses. C’est notamment le cas de Timothé Luwawu-Cabarrot, sur le départ de Baskonia où il a réalisé sa meilleure saison en carrière, en tournant à plus de 18 points à 40% de réussite à 3-points en championnat et en Euroleague.

Sollicité par plusieurs gros clubs d’Euroleague, «TLC» aurait, d’après basketnews.com, donné son feu vert pour rejoindre le Real Madrid, pour évoluer aux côtés de Théo Maledon ! Il permettrait surtout au club de la Maison Blanche d’associer le Français à Mario Hezonja, MVP de Liga Endesa, sur les ailes, si ce dernier devait rester.

Au-delà de sa saison pleine avec Baskonia, Timothé Luwawu Cabarrot s’était notamment distingué en compilant 26 points, 6 rebonds, 3 passes décisives lors du succès 98-96 de Baskonia face au Real Madrid cette saison en Euroleague, et 28 points en Copa del Rey.

4e meilleur marqueur de l’Euroleague

Fort de ses 328 matchs de saison régulière en NBA entre Philadelphie, OKC, Chicago, Brooklyn et Atlanta, «TLC» a également terminé quatrième au classement des meilleurs marqueurs de l’Euroleague et nommé dans le meilleur cinq de la Liga Endesa. En plus de son profil complet en attaque et de son efficacité derrière l’arc, son profil de fort défenseur faisait de lui un joueur particulièrement prisé sur le marché.

A noter que son arrivée pourrait signifier un retour de Mario Hezonja en NBA. Le Croate est encore lié avec le Real Madrid pour les trois prochaines saisons, et seul un intérêt provenant de l’autre côté de l’Atlantique pourrait l’amener à bouger.