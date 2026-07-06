Les Nuggets pourraient prolonger Peyton Watson… pour mieux l’échanger

C’est l’une des priorités des Nuggets cet été, mais l’avenir de Peyton Watson n’est toujours pas scellé. L’ailier-fort arrive en fin de contrat à Denver, qui a toutefois la main sur le dossier alors que le 30e choix de la Draft 2022 est free agent protégé.

Mais alors que les mouvements se sont enchaînés ces derniers jours, aucune nouvelle n’avait véritablement filtré pour le joueur de 23 ans. The Athletic révèle ce lundi que Watson pourrait bien prolonger son contrat avec la franchise des Rocheuses, avant de possiblement faire ses valises.

Les Nuggets auraient ainsi l’intention d’égaler toutes les propositions qui seraient faites à son joueur, auteur de sa meilleure saison en 2025-2026. Dans le même temps, The Athletic ajoute que «Denver est très ouvert à l’idée d’un sign-and-trade» de Peyton Watson, sur le même modèle que ce qu’Utah a pu conclure autour de Walker Kessler. Comme les Nuggets, le Jazz avait affiché sa volonté de construire dans la durée avec son désormais ex-pivot. Mais faute de trouver un accord qui parvienne à satisfaire les deux camps et face à la proposition faite par les Lakers (deux premiers tours de Draft et deux swaps), la franchise de Salt Lake City a préféré se séparer de Kessler.

Le même agent que LeBron James

Les prétendants pour Peyton Watson se sont pour le moment fait discrets et The Athletic précise qu’il n’est «pas clair» combien d’équipes sont réellement dans la course pour signer l’ancien de UCLA. A ce stade, seuls les Nets et les Clippers ont de l’espace dans leur masse salariale pour récupérer Watson, et Los Angeles fait partie des équipes intéressées ajoute le média. Brooklyn a de son côté déjà récupéré Julius Randle sur le même poste en début de free agency. «Plusieurs équipes ont manifesté un intérêt dans un échange pour Watson» complète The Athletic.

Pour les Nuggets, la situation est délicate. Denver souhaite vraiment conserver son joueur, qui a montré de gros progrès ces derniers mois, et offre une solide garantie en défense. Mais la franchise est aussi proche du rouge question «salary cap», et frôle le second apron et ses restrictions. Aaron Gordon, possiblement sur le départ cet été pour faire de la place, est toujours dans l’effectif. La prolongation de Nikola Jokic, autre dossier au sommet des priorités estivales, est pour le moment au point mort.

Les Nuggets veulent toutefois rester compétitifs, et faire mieux que l’élimination au premier tour des playoffs la saison dernière. L’intérêt pour LeBron James, alors que Watson est également représenté par Klutch Sports, va dans ce sens, même si une éventuelle signature boucherait aussi provisoirement l’horizon aux postes 3 et 4, surtout si Gordon reste à Denver.

Peyton Watson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DEN 23 8:05 49.2 42.9 55.0 0.3 1.3 1.6 0.5 0.6 0.1 0.3 0.5 3.3 2023-24 DEN 80 18:36 46.5 29.6 67.0 0.7 2.5 3.2 1.1 1.8 0.5 0.7 1.1 6.7 2024-25 DEN 68 24:21 47.7 35.3 69.3 0.7 2.7 3.4 1.4 1.8 0.7 0.8 1.4 8.1 2025-26 DEN 54 29:36 49.1 41.1 73.0 0.9 4.0 4.9 2.1 2.5 0.9 1.7 1.1 14.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.