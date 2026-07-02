Et si LeBron James rejoignait Nikola Jokic aux Nuggets…

Où jouera LeBron James la saison prochaine ? Depuis 48 heures, et sa décision de quitter les Lakers, tous les regards se tournent vers Cleveland et Golden State, présentés comme les deux pistes privilégiées par le camp du « King ». Mais cela n’empêche pas d’autres franchises de tenter leur chance.

Ainsi, outre le Heat, qui aimerait le faire revenir pour l’associer à Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo, les Sixers auraient également passé un coup de fil pour jauger la situation. Et selon les informations du Denver Post, les Nuggets se sont eux aussi renseignés !

Pour l’instant, Denver est resté très discret depuis l’ouverture de la « free agency ». La franchise de Nikola Jokic ne s’est pas positionnée sur Bogdan Bogdanovic, et elle a laissé partir Tim Hardaway Jr. Un calme qui intrigue, alors que le propriétaire Josh Kroenke pourrait avoir une idée beaucoup plus ambitieuse en tête : convaincre LeBron James de venir épauler Jamal Murray et Nikola Jokic.

Le lien entre le président des Nuggets et LeBron James ne date pas d’hier. En privé, Josh Kroenke est proche de la superstar, et il avait déjà tenté sa chance en 2018, avant que l’ailier ne choisisse finalement les Lakers. À l’époque, il lui avait même envoyé un maillot des Nuggets, symbole d’un intérêt déjà très réel.

Un dossier séduisant, mais très compliqué

Les connexions entre LeBron James et Denver ne s’arrêtent pas là. L’agent de Nikola Jokic, Misko Raznatovic, avait alimenté les spéculations l’été dernier en publiant une photo à bord d’un bateau avec LeBron James, accompagnée d’un message évoquant de « grands projets » pour l’automne 2026.

Autre relais possible : Jared Dudley. Assistant des Nuggets, l’ancien joueur des Lakers est un proche de LeBron James, avec qui il a remporté le titre en 2020 dans la « bulle » d’Orlando.

Sur le papier, l’idée a évidemment de quoi faire rêver. Associer le QI basket de LeBron James à celui de Nikola Jokic, avec Jamal Murray en troisième créateur, offrirait à Denver une puissance offensive unique. Mais le dossier reste extrêmement complexe, notamment sur le plan financier, et les Nuggets ne sont pas seuls sur les rangs.

Cleveland dispose d’un lien affectif évident avec LeBron James, tandis que Golden State peut mettre en avant Stephen Curry, Draymond Green et la perspective d’un dernier grand défi commun.

Denver a donc des arguments, mais aussi beaucoup d’obstacles. Reste que les Nuggets avaient déjà tenté leur chance en 2018. Huit ans plus tard, ils sont convaincus qu’un duo LeBron – Jokic mérite au moins un coup de fil.