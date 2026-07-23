Les Grizzlies cherchent déjà une porte de sortie pour D’Angelo Russell

Arrivé à Memphis au début du mois, D’Angelo Russell ne devrait pas y faire de vieux os. Selon Yahoo Sports, les Grizzlies et le meneur de 30 ans travaillent déjà ensemble pour lui trouver une porte de sortie avant la reprise, que ce soit par l’intermédiaire d’un transfert ou d’un « buyout ».

Russell avait rejoint Memphis dans le cadre d’un énorme échange à six équipes, impliquant également les Bucks, les Wizards, les Mavericks, les Clippers et les Pistons.

En plus du meneur, les Grizzlies avaient récupéré Isaiah Stewart, AJ Johnson, plusieurs choix de Draft et un échange de choix au second tour. Mais dès la conclusion de l’opération, une collaboration à long terme avec D’Angelo Russell paraissait peu probable.

Après s’être séparé en quelques mois de Jaren Jackson Jr. puis de Ja Morant, Memphis s’est lancé dans une profonde reconstruction autour d’un noyau très jeune, composé notamment de Cameron Boozer, 3e choix de la Draft 2026, Cedric Coward et Zach Edey.

À 30 ans, Russell ne correspond pas vraiment à ce nouveau calendrier, même si les Grizzlies manquent désormais d’expérience à la mène après le départ de Ja Morant.

Encore sa place en NBA ?

Avec un effectif qui compte actuellement 21 joueurs, dont deux sous « two-way contract », Memphis devra également libérer des places avant le début de la saison régulière. Le départ de D’Angelo Russell permettrait ainsi de désengorger le groupe, même si un « buyout » ne ferait pas nécessairement disparaître l’intégralité de ses six millions de dollars de salaire.

Reste désormais à savoir quel marché attend l’ancien 2e choix de la Draft 2015. La saison dernière, Russell n’a disputé que 25 matchs avec Dallas. Initialement recruté pour encadrer le jeune Cooper Flagg, il n’a été titulaire qu’à trois reprises avant de perdre progressivement sa place dans la rotation de Jason Kidd, au profit notamment de Ryan Nembhard et Brandon Williams.

Transféré à Washington avant la « trade deadline » de février, il avait ensuite activé sa dernière année de contrat, d’une valeur de six millions de dollars, avant d’être inclus dans l’échange qui l’a envoyé à Memphis.

LEXIQUE

Buyout : rupture de contrat négociée entre un joueur et sa franchise. Le joueur renonce généralement à une partie de son salaire restant avant de devenir free agent.

Two-way contract : conçu pour créer une passerelle entre la NBA et la G League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de trois joueurs supplémentaires. Ceux-ci évoluent principalement avec la franchise affiliée en G League, mais peuvent également disputer jusqu’à 50 matchs de saison régulière en NBA.