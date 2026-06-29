Draft
Caleb Wilson vise déjà le titre de Rookie de l’année
Avec Meleek Thomas, les Cavaliers ont joint l’utile à l’agréable
La Draft 2026 confirme le regain d’audience de la NBA
Michigan, économies ou Français… Les mentions de la Draft 2026

Ja Morant transféré aux Blazers !

Publié le 29/06/2026 à 22:43 Twitter Facebook

NBA – Memphis tourne la page Ja Morant en envoyant son meneur double All-Star aux Blazers, contre Jerami Grant et Kris Murray. De quoi ouvrir un nouveau cycle dans le Tennessee.

Ja MorantSelon ESPN, les Grizzlies ont décidé de transférer Ja Morant aux Blazers, en échange de Jerami Grant et Kris Murray. Une décision forte qui met fin à une ère aussi spectaculaire que mouvementée dans le Tennessee.

Drafté en deuxième position en 2019, Ja Morant avait rapidement incarné le renouveau de la franchise. Rookie de l’année, double All-Star, meneur électrique capable de faire basculer un match sur une accélération ou un dunk tonitruant, il avait ramené Memphis parmi les équipes les plus excitantes de la ligue. Mais entre les blessures, les suspensions et les désillusions sportives, la relation s’était clairement usée au fil du temps.

Pour Portland, c’est un pari majeur. Les Blazers récupèrent un créateur de très haut niveau, capable de redevenir l’un des meneurs les plus dévastateurs de NBA s’il retrouve de la continuité. Reste qu’il y a déjà Jrue Holiday, Scoot Henderson mais également Damian Lillard sur le poste, et que ça pourrait donc encore bouger…

Peut-être en direction de Boston, alors que Portland est l’une des équipes les plus intéressées par Jaylen Brown.

Le prix payé reste toutefois très limité. Côté Grizzlies, l’échange confirme surtout une volonté de repartir sur des bases plus stables. En tournant la page Ja Morant, Memphis renonce à son visage le plus spectaculaire, mais récupère de la taille, de la polyvalence et davantage de flexibilité autour de Cameron Boozer, son nouveau noyau.

Ja Morant Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2019-20 MEM 67 30:57 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8
2020-21 MEM 63 32:35 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1
2021-22 MEM 57 33:08 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4
2022-23 MEM 61 31:56 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2
2023-24 MEM 9 35:20 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1
2024-25 MEM 50 30:23 45.4 30.9 82.4 0.7 3.4 4.1 7.3 2.3 1.2 3.7 0.2 23.2
2025-26 MEM 20 28:27 41.0 23.5 89.7 0.4 2.9 3.3 8.1 2.0 1.0 3.6 0.3 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes