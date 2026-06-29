Ja Morant transféré aux Blazers !

Selon ESPN, les Grizzlies ont décidé de transférer Ja Morant aux Blazers, en échange de Jerami Grant et Kris Murray. Une décision forte qui met fin à une ère aussi spectaculaire que mouvementée dans le Tennessee.

Drafté en deuxième position en 2019, Ja Morant avait rapidement incarné le renouveau de la franchise. Rookie de l’année, double All-Star, meneur électrique capable de faire basculer un match sur une accélération ou un dunk tonitruant, il avait ramené Memphis parmi les équipes les plus excitantes de la ligue. Mais entre les blessures, les suspensions et les désillusions sportives, la relation s’était clairement usée au fil du temps.

Pour Portland, c’est un pari majeur. Les Blazers récupèrent un créateur de très haut niveau, capable de redevenir l’un des meneurs les plus dévastateurs de NBA s’il retrouve de la continuité. Reste qu’il y a déjà Jrue Holiday, Scoot Henderson mais également Damian Lillard sur le poste, et que ça pourrait donc encore bouger…

Peut-être en direction de Boston, alors que Portland est l’une des équipes les plus intéressées par Jaylen Brown.

Le prix payé reste toutefois très limité. Côté Grizzlies, l’échange confirme surtout une volonté de repartir sur des bases plus stables. En tournant la page Ja Morant, Memphis renonce à son visage le plus spectaculaire, mais récupère de la taille, de la polyvalence et davantage de flexibilité autour de Cameron Boozer, son nouveau noyau.

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 30:57 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 32:35 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33:08 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 31:56 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35:20 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 50 30:23 45.4 30.9 82.4 0.7 3.4 4.1 7.3 2.3 1.2 3.7 0.2 23.2 2025-26 MEM 20 28:27 41.0 23.5 89.7 0.4 2.9 3.3 8.1 2.0 1.0 3.6 0.3 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.