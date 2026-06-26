Quels scénarios pour exfiltrer Jaylen Brown de Boston ?

Il faudra sans doute plus qu’une thérapie de couple, cette fois, entre les Celtics et Jaylen Brown. Auteur de la meilleure saison de sa carrière et leader de Boston en l’absence de Jayson Tatum, l’ailier All-Star n’en a pas pour autant gagné l’immunité aux yeux de ses dirigeants.

Si Brad Stevens a pu se lancer dans la bataille pour tenter d’attirer Giannis Antetokounmpo, c’est parce qu’il avait avec Jaylen Brown une carte maîtresse dans son jeu. L’ailier est une vraie star NBA. Mais pas forcément la star de sa formation. Et après l’offre des Celtics l’incluant comme monnaie d’échange pour le « Greek Freak », son histoire avec la franchise qui l’avait drafté en 2016 semble plus fragile que jamais.

Brad Stevens a bien tenté de sauver les apparences publiquement, mais les rumeurs autour du départ du quintuple All-Star n’ont pas faibli ces dernières heures. Shams Charania évoquait mercredi les « discussions actives » menées par la franchise du Massachusetts avec de « nombreuses équipes ». L’insider d’ESPN ajoutait même un sentiment « d’urgence » sur ce dossier, même si celui-ci pourrait se tasser au fil des semaines.

Boston va donc tenter de sauver ce qui peut l’être en obtenant le meilleur trade possible. Et chacune de ces destinations potentielles illustre, à sa manière, les blocages auxquels les Celtics et les éventuels acquéreurs de Jaylen Brown vont devoir faire face.

Les Hawks, trop équilibrés pour se déplumer ?

Les Celtics récupèrent : Dyson Daniels, Onyeka Okongwu, Zaccharie Risacher, un swap de choix du premier tour 2028 (via Utah ou Cleveland), un choix du premier tour 2029, un choix du second tour 2032

Les Hawks récupèrent : Jaylen Brown

Atlanta a retrouvé des couleurs depuis le départ de Trae Young et pourrait passer à la vitesse supérieure. Récupérer Jaylen Brown serait un grand pas dans cette direction. Reste à absorber son contrat « supermax » et son salaire XXL, avec encore 183 millions de dollars sur trois ans, ce qui serait loin d’être simple pour les Hawks.

La franchise de Géorgie a bien géré ses finances et possède une masse salariale équilibrée, avec Jalen Johnson comme illustration parfaite : première option et plus gros salaire de l’effectif, à environ 30 millions de dollars par saison jusqu’en 2030. Mais l’arrivée de Jaylen Brown obligerait Atlanta à se séparer de plusieurs joueurs importants, ne serait-ce que pour équilibrer les comptes.

Alors que les rumeurs évoquent l’intérêt des Celtics pour un intérieur, Sports Illustrated avançant notamment les noms d’Evan Mobley ou d’Alperen Sengun, Boston demanderait très vraisemblablement à inclure Onyeka Okongwu dans l’échange. Dyson Daniels ou Nickeil Alexander-Walker devrait aussi être envoyé dans le Massachusetts, pour des raisons à la fois sportives et financières.

Les 100 millions de dollars sur quatre ans de l’Australien font davantage sens dans cette optique, et permettraient de compléter le package avec Zaccharie Risacher, plus la priorité à Atlanta.

Deux titulaires, un ancien premier choix de Draft et plusieurs picks : les Hawks devraient sérieusement se déplumer pour conclure le deal. Reste à savoir si un tandem Brown – Johnson, entouré d’une rotation amoindrie, suffirait vraiment à passer un cap. Pour Boston, ce serait l’opportunité de hausser le niveau global de son effectif, tout en comblant un besoin prioritaire près du cercle.

Les Blazers, des picks… mais à quoi bon ?

Les Celtics récupèrent : Donovan Clingan, Jerami Grant, Kris Murray, un choix du premier tour de Milwaukee 2029, un swap de Milwaukee 2030, éventuellement un autre premier tour de Portland protégé.

Les Blazers récupèrent : Jaylen Brown

L’échange avec les Bucks pour Giannis Antetokounmpo n’ayant pas abouti, les Celtics auront bien du mal à trouver un joueur de calibre équivalent, voire supérieur, à Jaylen Brown. Difficile d’imaginer, pour autant, qu’ils cherchent simplement à s’en débarrasser si la contrepartie n’est pas à la hauteur.

Les Blazers possèdent de nombreux picks en tous genres pour tenter de convaincre un partenaire d’affaires. Mais Boston vise encore les sommets dès maintenant, pas seulement à sécuriser son avenir à moyen terme.

Shaedon Sharpe reste jeune et talentueux, mais il n’a pas encore montré qu’il avait l’étoffe d’un All-Star, ni même d’un titulaire indiscutable chez un candidat au titre. Jerami Grant serait principalement inclus pour l’équilibre salarial, avec encore 70 millions de dollars de contrat sur les deux prochaines saisons, mais sa valeur sportive reste trop modeste pour compenser la perte de Jaylen Brown.

Certes, Jayson Tatum deviendrait alors le leader clair et incontesté des Celtics. Encore faut-il rester très compétitif autour de lui. Pour Portland, l’espoir passerait donc très vraisemblablement par l’inclusion d’une, voire plusieurs autres équipes dans l’échange. Et surtout l’ajout de Donovan Clingan, qui répond à un vrai besoin de Boston.

Les Rockets, l’option curieusement faisable

Les Celtics récupèrent : Kevin Durant, Steven Adams, un choix du premier tour de 2030, un choix du second tour de 2028

Les Rockets récupèrent : Jaylen Brown

C’est peut-être la solution la plus improbable à première vue… et finalement l’une des plus crédibles. Amen Thompson semble a priori intouchable, tandis qu’Alperen Sengun ne correspond pas au profil recherché par Boston. Il ne resterait donc guère que Kevin Durant comme gros salaire autour duquel articuler un trade.

L’ajout de KD aux Rockets n’a pas eu l’effet escompté la saison passée, avec une élimination sans gloire au premier tour des playoffs. La blessure longue durée de Fred VanVleet a ensuite rendu l’équilibre de Houston encore plus baroque, au point de se demander si cette formule est réellement viable sur le long terme.

Récupérer Jaylen Brown, star au sommet de sa carrière à 29 ans, pourrait mieux coller avec les ambitions de victoire immédiate des Texans, d’autant qu’il retrouverait Ime Udoka, qui l’a déjà dirigé. Pour ainsi leur offrir une fenêtre de titre plus large que celle avec Kevin Durant.

Le nom de « KD » a déjà plusieurs fois circulé, par le passé, du côté de Boston. Le voir rejoindre les Celtics à bientôt 38 ans, le 29 septembre prochain, ressemblerait cette fois à une dernière tentative d’aller chercher une troisième bague. Encore productif, avec 26 points à 52 % de réussite, 41.3 % à 3-points, 5.5 rebonds et 4.8 passes de moyenne, Kevin Durant reste un atout majeur pour un candidat au sacre. Il a aussi montré, tout au long de sa carrière, sa capacité à évoluer avec d’autres stars.

Ce ne serait toutefois qu’une solution à très court terme. Mais si Boston veut rester parmi les favoris dès la reprise tout en perdant son « numéro un bis », c’est probablement le meilleur joueur disponible que la franchise du Massachusetts pourrait obtenir…

Les Pelicans, ou le risque du perdant-perdant

Les Celtics récupèrent : Trey Murphy III, Dejounte Murray, un choix du premier tour 2028 protégé, un swap de choix du premier tour 2031, un choix du second tour 2030

Les Pelicans récupèrent : Jaylen Brown, Luka Garza

Boston aurait un œil sur Trey Murphy III et pourrait tenter de lier son dossier à celui de Jaylen Brown. Les deux joueurs évoluent sur des postes similaires, ce qui permettrait aux Celtics de faire d’une pierre deux coups : alléger la hiérarchie offensive tout en récupérant un ailier plus jeune, plus simple à intégrer autour de Jayson Tatum.

Trey Murphy III progresse saison après saison, mais quel est vraiment son plafond ? Quant à Dejounte Murray, ses blessures récurrentes sèment le doute sur sa fiabilité, alors que Boston a déjà eu son lot de coups durs. L’ancien joueur des Spurs et des Hawks rééquilibrerait néanmoins la ligne arrière, permettrait de replacer Derrick White sur le poste 2 et redonnerait plus de lisibilité aux rotations sur les postes 3 et 4.

À l’image de l’option Atlanta, Boston s’en tirerait avec un groupe élargi et un niveau moyen rehaussé. Mais ne manquerait-il pas un joueur capable de prendre le relais de Jayson Tatum dans les moments chauds ? Un joueur peut-être moins fort que Jaylen Brown, mais suffisamment crédible comme plan B offensif. Ce dont ne peuvent pas encore vraiment se targuer Trey Murphy III ou Dejounte Murray.

Les Pelicans seraient, eux, intéressés par Jaylen Brown. Mais l’ailier semble aujourd’hui sur une toute autre trajectoire de carrière que celle d’une franchise de Louisiane en reconstruction quasi permanente.

Les Spurs, la fausse bonne idée d’un deal Brown – Fox

Les Celtics récupèrent : De’Aaron Fox, Carter Bryant, un choix du premier tour 2027 (via Atlanta), un choix du premier tour 2029 protégé, un choix du second tour 2030 (via Sacramento)

Les Spurs récupèrent : Jaylen Brown

Sur le papier, c’est une très grosse cote, qui aurait pourtant bien du sens pour toutes les parties impliquées. À la peine à la création offensive en fin de match durant les Finals, les Spurs verraient tomber du ciel un ancien MVP des Finals, aux portes du Top 5 du MVP cette saison. Les Celtics limiteraient la casse en récupérant De’Aaron Fox, un All-Star encore au sommet de sa carrière à 28 ans, et à un poste où il manque d’un spécialiste, tout en donnant les coudées franches à Jayson Tatum comme le patron de l’équipe. Le mariage pourrait être d’autant plus heureux que ses deux protagonistes ont des contrats XXL comparables.

Ça, c’est pour le côté pile. Le côté face créerait un autre futur problème pour San Antonio. Le noyau dur de la franchise texane est constitué quasi uniquement de jeunes joueurs, encore dans leurs contrats rookie.

Cela ne durera pas. Victor Wembanyama signera cet été son nouveau bail qui débutera en 2027 à hauteur d’environ 50 millions de dollars par saison (hors bonus) pendant 5 ans. Ce sera ensuite au tour de Stephon Castle d’obtenir son gros chèque à partir de 2028. Le deal de Jaylen Brown court lui jusqu’en 2028/29, avec une dernière saison à 65 millions de dollars, soit trois contrats maximum ou s’en approchant pour Castle… Et une note totale autour des 150 millions de dollars pour ce seul trio.

Ce, sans compter les 27,5 millions de dollars que doit toucher Devin Vassell cette même année, le dossier Julian Champagnie qu’il faudra prolonger dans un an, et la nécessité de laisser de la place, sur le terrain comme dans les lignes de compte, à Dylan Harper, dont le nouveau bail devrait lui débuter en 2029. L’embouteillage est total, même avec une éventuelle progression du salary cap (qui passe de 154,6 à 165 millions entre 2025 et 2026).



Où jouera Jaylen Brown l’an prochain ?

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 71 34:25 47.7 34.7 79.5 1.1 5.8 6.9 5.1 2.7 1.0 3.6 0.4 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.