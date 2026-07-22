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Dwane Casey bientôt coach à Rome ?

Publié le 22/07/2026 à 8:20 Twitter Facebook

Europe – L’ancien entraîneur des Raptors et des Pistons ferait partie des principaux candidats pour diriger le nouveau club romain porté par Luka Doncic et Donnie Nelson.

Dwane CaseyLe mois dernier, Luka Doncic officialisait la naissance du Basketball Club Roma SPQR. Destiné à relancer le basket de haut niveau dans la capitale italienne dès la saison 2026/27, le projet est notamment porté par le Slovène, Donnie Nelson, l’ancien bras droit de Mark Cuban à Dallas, et l’ex-international lituanien Rimantas Kaukenas.

Le club romain s’active désormais pour trouver son entraîneur. Selon Marc Stein, Dwane Casey ferait partie des principaux candidats pour prendre les commandes de l’équipe, née après le rachat de la licence du Vanoli Cremona.

Le BC Roma SPQR, qui espère à terme intégrer la future NBA Europe, a déjà obtenu son billet pour l’Eurocoupe et évoluera également en première division italienne.

D’autres entraîneurs européens figureraient sur la liste des dirigeants, mais le nom de Dwane Casey tiendrait actuellement la corde. Élu Coach de l’année en NBA en 2018, le technicien de 69 ans occupe un poste de conseiller chez les Pistons depuis son départ du banc de Detroit en 2023.

Avant cela, il avait dirigé les Wolves et les Raptors, après avoir noué des liens avec Donnie Nelson lors de son passage comme assistant aux Mavericks entre 2008 et 2011. Une collaboration conclue par le titre de champion NBA remporté par Dallas en 2011.

L’arrivée d’un entraîneur aussi expérimenté renforcerait forcément la crédibilité du projet romain. Lors de l’officialisation du club, Luka Doncic affichait déjà de grandes ambitions : « Ils seront ravis de ce que nous avons prévu. Dans tout ce que j’entreprends, je veux gagner. C’est mon objectif et ce sera la même chose à Rome. »

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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