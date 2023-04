Casey se recase

Après cinq ans à la tête des Pistons, sur le banc de touche, Dwane Casey a estimé qu’il était de changer de casquette. Le vétéran du coaching, qui a démarré sa carrière d’entraîneur comme assistant dans sa fac de Kentucky (en 1979), va rester à Detroit, mais au sein du « front office ».

A 65 ans, Casey commence certainement à ressentir la fatigue d’une carrière quasiment longue d’un demi-siècle… et un décalage certain avec les nouvelles générations qui arrivent dans la Grande Ligue.

« J’ai dit aux gars que c’était mon dernier match », a expliqué Casey à Yahoo. « Je vais intégrer le bureau directeur. On va avoir une réunion officielle en fin de semaine [pour l’annoncer] mais ce furent quarante-quatre belles années. Tom m’a offert l’opportunité de passer dans le front office. J’en ai parlé avec Troy [Weaver, le GM], et j’ai hâte de travailler avec lui et préparer la prochaine étape de ma carrière. Il est temps pour moi d’être davantage avec ma famille. C’est le bon moment. »

Recruté par Tom Gores, le propriétaire des Pistons durant l’été 2018, après avoir été limogé des Raptors juste après avoir remporté le trophée de meilleur entraîneur de la Ligue, Casey aura réussi à amener les Pistons en playoffs en 2019 (pour un petit tour et puis s’en va).

Udoka, Kalamian ou Stackhouse pour lui succéder ?

Mais, après une saison bouclée à 17 victoires seulement, et un mouvement de reconstruction du sol au plafond qui est lancé autour de Cade Cunningham, plus Jaden Ivey et Jalen Duren (voire les paris James Wiseman et Marvin Bagley III), les Pistons avaient besoin d’une nouvelle voix dans les vestiaires.

« C’est complètement ma décision. Tom m’a donné cette opportunité et j’apprécie de pouvoir prendre cette décision comme je le voulais. Peu de coachs ont cette option, mais j’ai maintenant hâte d’ouvrir ce prochain chapitre. »

Sur le marché, Ime Udoka est déjà pressenti comme un sérieux candidat à la succession de Casey. A moins que les Pistons ne privilégient une piste en interne avec l’assistant Rex Kalamian, ou alors l’ancien All Star local, Jerry Stackhouse qui fait encore ses gammes en NCAA (à Vanderbilt)…

« J’espère que nos fans vont voir et apprécier l’évolution de l’équipe », conclut Casey. « Troy a fait du bon boulot pour faire venir des bons gars, pour aider à garder le vestiaire uni ces deux dernières saisons. On n’a pas vu nos joueurs dans la rubrique faits divers ou quoi que soit. Il a amené des gars avec du caractère et il a bien travaillé pour former un vestiaire qui vit bien et qui peut progresser à l’avenir. »