Dwane Casey n’est plus le coach des Pistons

Quelques minutes après les Rockets, qui ont décidé de se séparer de Stephen Silas, c’est au tour des Pistons de se retrouver sans entraîneur. Arrivé en 2018 aux Pistons, auréolé de son trophée de Coach Of The Year avec les Raptors, Casey n’aura pas réalisé de miracles à la tête de la franchise de Detroit avec quatre saisons passées dans les bas-fonds du classement. C’est lui, après la défaite face aux Bulls, qui a annoncé qu’il quittait son poste, pour occuper un poste de dirigeant.

Cette saison, Ses Pistons n’auront gagné 17 matches, soit le pire bilan sous l’ère Casey, et le deuxième plus mauvais bilan de l’histoire de la franchise. Pour le remplacer, on évoque les pistes de Charles Lee, assistant aux Bucks, et d’Ime Udoka, l’ancien coach des Celtics.