Les Rockets se séparent de Stephen Silas

Cela n’aura pas trainé. À peine la fin de saison des Rockets prononcée, The Athletic et ESPN se sont accordés pour annoncer que Stephen Silas ne serait plus l’entraîneur de la franchise texane la saison prochaine, car ses dirigeants n’activeront pas la « team option » de son contrat pour le conserver.

Une décision qui n’a rien de surprenante, puisque le technicien de 49 ans avait déjà laissé entendre il y a quelques jours qu’il était en fin de parcours à Houston. Ce sera officiel dès demain, une fois qu’il aura rencontré son GM Rafael Stone.

Arrivé chez les Rockets à l’intersaison 2020, pour coacher une équipe alors emmenée par James Harden et Russell Westbrook, Stephen Silas s’est finalement retrouvé à la tête d’un projet de reconstruction. Ce à quoi il ne s’attendait pas, affichant un bilan de 59 victoires pour 177 défaites (le pire pourcentage de succès d’un entraîneur ayant dirigé au moins 200 matchs), et il devrait se retourner désormais vers ce rôle d’assistant qu’il occupait depuis une vingtaine d’années (Dallas, Charlotte, Golden State, New Orleans, Cleveland).

Les dirigeants de Houston devront, eux, se mettre en quête d’un nouveau technicien pour faire décoller leur groupe et plusieurs noms ont déjà fuité : Nick Nurse (Raptors), Frank Vogel (ex-Lakers), Ime Udoka (ex-Celtics), Kenny Atkinson (assistant des Warriors), James Borrego (ex-Hornets) et Adrian Griffin (assistant des Raptors).