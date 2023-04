Stephen Silas fier du travail accompli en trois ans avec les Rockets

Stephen Silas savait que la réception des Nuggets la nuit passée était le « dernier match à domicile » de son contrat de trois ans. Les Rockets vont terminer leur saison régulière par des déplacements à Charlotte, puis à Washington. L’occasion d’améliorer très timidement leur bilan par rapport à la saison passée.

En cas de fin de saison invaincue, les Rockets peuvent atteindre un total de 22 victoires, contre 20 succès l’année précédente et 17 victoires encore un an plus tôt. « Je n’ai pas été parfait du tout. Mais je suis fier du travail que j’ai accompli. Quoi qu’il arrive, tout se passera après ce match. Mais je ne peux qu’être fier », se félicite le coach, dont la quatrième année de contrat est en option.

Les prochaines semaines diront si le pauvre bilan chiffré, affecté par les transferts successifs de Russell Westbrook et de James Harden, du coach suffira à convaincre les dirigeants de le conserver. L’ancien assistant des Warriors, des Hornets ou des Mavs dit n’avoir pas encore évoqué son futur auprès du General Manager, Rafael Stone, ou du propriétaire, Tilman Fertitta.

« J’ai trouvé en moi une force que je ne soupçonnais pas forcément »

« J’ai dû me battre pendant ces trois dernières années pour surmonter des moments difficiles. J’ai trouvé en moi une force que je ne soupçonnais pas forcément. J’ai découvert que je pouvais rassembler un groupe, que je pouvais aider les jeunes non seulement dans le basket, mais aussi dans la vie », poursuit le coach, qui assure avoir beaucoup appris sur lui-même, sur le coaching ou la façon de faire face à l’adversité.

Heureux d’avoir « le logo des Rockets sur la poitrine », Stephen Silas garde « un sentiment doux-amer » en bouche. « Doux que d’être arrivé jusqu’ici. On s’est battus malgré tous les hauts et les bas et tout ce qu’il y a entre, je peux voir un groupe uni dans le vestiaire, indépendamment de notre bilan. Ce qui est amer, c’est notre bilan. J’aurais aimé plus de victoires, qu’on soit à la lutte en ce moment pour une place en playoff ou en play-in », regrette le coach, dont l’équipe pourrait au moins laisser le statut de bonnet d’âne de l’Ouest aux Spurs.

Il espère que ses joueurs « réalisent à quel point il est difficile de gagner dans cette ligue, à quel point il est difficile de réussir, à quel point il faut travailler. Mais j’espère aussi qu’ils sentent qu’on avance dans la bonne direction, qu’ils progressent et qu’ils se sentent mieux aujourd’hui qu’au début de la saison. »