Mike Malone : « Si on joue comme ça, on sera éliminés dès le premier tour »

Nikola Jokic s’est figé net. Le pivot des Nuggets cherchait à enfoncer Alperen Sengun en cœur de raquette mais a perdu le ballon, tout seul en dribble, en cours de route. Tari Eason n’avait plus qu’à se servir pour aller claquer un moulin à vent en contre-attaque et offrir 15 points d’avance aux Rockets, à cinq minutes de la fin face aux Nuggets.

Le Serbe venait ainsi de perdre son… huitième ballon de la soirée, alors que Mike Malone décidait de le sortir avec tous les autres titulaires, pour faire une croix sur le match finalement perdu de 21 points (124-103). Face à la plus mauvaise équipe de l’Ouest, qui a remporté le dernier quart-temps 38-18, ça fait tache à quelques jours des playoffs.

Coupables au rebond

« On a correctement démarré puis on a perdu le contrôle. Tout le match a été en leur faveur. Même quand on trouvait des tirs ouverts, on n’a pas réussi à les mettre. On n’a pas mis de lancers-francs (ndlr : 10/18), ils ont bloqué nos tirs, on a perdu énormément de ballons. C’était un match à sens unique », résume le pivot, qui n’explique pas vraiment cette contre-performance ou ses « turnovers » inhabituels chez lui.

« J’ai trouvé qu’il avait eu du mal », juge Mike Malone, dont le joueur vedette, auteur de 14 points (7/13 aux tirs) 10 rebonds, 4 passes et 3 contres, était de retour après avoir manqué trois matches en raison d’une douleur au mollet droit. Mais plutôt que de cibler cette prestation individuelle, loin des standards de son intérieur, le technicien voit le tableau d’ensemble.

« On en parle en permanence, donc on en a parlé avant le match, du fait de les tenir à l’écart du cercle. Ils ont pris 20 rebonds offensifs, huit rebonds de plus que nous (ndlr : 55 à 47) », regrette Mike Malone, dont l’équipe savait pourtant que Houston est la meilleure formation de la ligue en matière de rebonds offensifs.

« Et puis, nos ballons perdus (ndlr : 20), ils ont marqué 25 points grâce à ça. Donc ce sont près de 50 points sur des secondes chances et les ballons perdus. 62 points dans la raquette. Ils nous ont agressés, ils ont été l’équipe la plus physique et c’est vraiment décevant par rapport à nos efforts et notre approche ce soir », s’agace le coach, désormais habitué à secouer ses joueurs ces dernières semaines.

Occasion manquée

Celui-ci ne veut pas chercher d’excuse à sa formation par rapport à la sortie sur blessure, au pouce, de Jamal Murray, dès le second quart-temps. « Ça rend toujours les choses plus difficiles, mais que Jamal soit là ou non, qu’est-ce que ça a à voir avec leurs 20 rebonds offensifs ? Jamal va devoir prendre 19 rebonds défensifs maintenant ? Les joueurs disponibles n’ont pas fait leur job, moi inclus. Ce n’est pas moi contre mes joueurs. »

Mike Malone qualifie de « inacceptable » la prestation de ses Nuggets, qui avaient l’occasion de sécuriser la première place à l’Ouest jusqu’au bout, en cas de victoire : « On en avait parlé ce matin, et on est vraiment passé à côté de l’opportunité. Je vais évidemment leur dire quelque chose, c’est mon rôle de coach. Je ne vais pas leur dire que ça va aller, ce sont des conneries. »

Sa troupe a encore trois matchs devant elle, à Phoenix, puis dans l’Utah, avant la réception finale des Kings, pour finir sur une meilleure note que la dynamique en cours de 8 défaites en 14 rencontres.

« Si on joue comme ça, on se fera éliminer dès le premier tour. On doit rendre des comptes lorsqu’on ne fait pas notre travail. Je viens de qualifier notre équipe de ‘soft’ et j’ai mis au défi quiconque de le contester. Personne ne l’a fait, parce qu’on a été soft ce soir », termine Mike Malone.